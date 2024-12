Nikola Jokic superou marca histórica de Magic Johnson

O desempenho de Nikola Jokic na derrota do Denver Nuggets por 126 a 114 para o Cleveland Cavaliers, na última quinta-feira (5), entrou para a história da NBA. O astro sérvio superou Magic Johnson, lenda dos Lakers, ao chegar no triplo-duplo de número 139 na carreira, se tornando o terceiro colocado no quesito.

Frente ao Cavs, Jokic marcou 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências. Dessa forma, o jogador do Nuggets fica atrás apenas de Oscar Robertson, que acumula 181 triplos-duplos, e Russell Westbrook, que lidera o ranking com 200 triplos-duplos na carreira.

Esse foi o nono triplo-duplo do armador em 17 partidas na temporada 2024/25 da NBA. Isso signfica que Jokic chegou aos dois dígitos nas três principais estatísticas em 27,3% das vezes. Em um cenário hipotético, caso continue com esse desempenho, ele precisaria de 223 jogos para alcançar Westbrook, ou seja, menos de três temporadas.

É possível Nikola Jokic ultrapassar Westbrook?

Os números indicam um cenário em que é possível o sérvio ultrapassar o veterano. Atualmente, Westbrook está 61 triplos-duplos a frente de Jokic. Apesar disso, o jogador, que também atua no Denver Nuggets, está com 36 anos, enquanto o sérvio tem 29. Isso aponta para boas possibilidades de uma quebra de recorde.

Nikola Jokic e Russell Westbrook jogam juntos no Denver Nuggets (Foto: Melissa Majchrzak / AFP)

Além disso, o desempenho do armador também o coloca como um dos grandes favoritos ao MVP da NBA. Mesmo assim, a temporada tem se demonstrado algo bastante desafiadora para o Nuggets, que ocupa o oitavo lugar na Conferência Oeste com uma marca de 11-9 até aqui.