Botafogo e Cruzeiro fazem duelo direto por vaga nos playoffs do NBB; onde assistir

Nesta segunda-feira (6), o Botafogo recebe o Cruzeiro em confronto direto por vaga nas oitavas de final do NBB 25/26, às 20h (de Brasília). Ambas as equipes chegam na penúltima semana da temporada regular livres de risco de rebaixamento, com foco total na briga pelos playoffs. A partida acontece no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), e tem transmissão da NSports pelo YouTube.

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Quem já pode se garantir na próxima fase é o Cruzeiro, 14º colocado com 11 vitórias em 33 jogos (33,3% de aproveitamento). Para isso, a equipe mineira precisa vencer e torcer por uma derrota do Pato Basquete contra o Rio Claro, duelo que começa às 19h30 (de Brasília).

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Em 16º lugar, o Alvinegro ocupa a última posição entre os classificados para o mata-mata com nove vitórias em 34 partidas (26,5% de aproveitamento). Além do resultado favorável, o Glorioso precisa 'secar' Pato e Fortaleza Basquete Cearense, times que ainda podem entrar no top 16 nas próximas rodadas.

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De acordo com a configuração atual da tabela, Botafogo e Cruzeiro cairiam do mesmo lado da chave nos playoffs do NBB. O adversário do clube carioca nas oitavas seria o Franca, líder com 82,4%, enquanto o Cabuloso faria clássico regional com o Minas, terceiro lugar com 76,5%.

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Botafogo e a punição de 74 pontos aplicada pelo STJD

Fora das quadras, o Botafogo aguarda o julgamento dos embargos no caso que apura suspeitas de irregularidades quanto às documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no Fluminense. Em março, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de 74 pontos, mas conseguiu efeito suspensivo sobre a decisão.

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Segundo a apuração do Lance!, internamente, há confiança na reversão do caso. Se o resultado final for negativo, o clube poderá recorrer novamente ao Pleno e também à Justiça Comum.

➡️ Pleno do STJD concede efeito suspensivo ao Botafogo após punição no NBB

Informações sobre a partida

Botafogo x Cruzeiro pelo Torneio de Abertura do NBB 2025 (Foto: Divulgação/NBB)

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)

📍Local: Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ)

📺Onde assistir: NSports (YouTube)

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