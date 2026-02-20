Georginho de Paula analisa derrota contra o Flamengo e projeta topo do NBB

O clássico do NBB no Maracanãzinho entregou tudo o que prometeu. Apesar da derrota apertada por 91 a 89 para o Flamengo, o armador Georginho de Paula foi o motor da reação francana no Rio. Após um primeiro tempo discreto, o camisa 14 ditou o ritmo da equipe e terminou o duelo com um duplo-duplo: 20 pontos, 7 rebotes e 11 assistências.

Em conversa na saída da quadra, Georginho detalhou a conversa de vestiário que mudou a postura do time e como o elenco lida com a briga pela liderança do NBB.

Georginho de Paula, armador do SESI Franca, é um dos melhores jogadores do NBB atualmente (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

Questionado sobre a mudança de postura do Franca, que chegou a virar o placar no terceiro quarto, o armador destacou a cobrança entre os próprios atletas:

— A conversa com o nosso técnico foi de alguns ajustes táticos, mas a nossa reflexão entre jogadores foi como a gente voltaria para não deixar o jogo escapar. No primeiro tempo, a nossa intensidade estava muito baixa.

Para ele, o equilíbrio no Maracanãzinho foi decidido no detalhe:

— A gente conseguiu subir isso para o segundo tempo. Perdemos uma bola no final, deixamos de meter uma de três pontos, mas ainda tivemos a chance de ganhar o jogo. Foi um equilíbrio bem grande que a gente já esperava.

Com a liderança do NBB alternando entre Flamengo, Franca e EC Pinheiros, Georginho encarou o cenário com a naturalidade de quem está acostumado com o topo:

— Há cinco anos a gente disputa as primeiras posições, sabemos que a nossa equipe é muito visada, assim como a do Flamengo. Não enfrentamos isso como pressão, mas sim como uma responsabilidade.

O craque concluiu reforçando o objetivo final da temporada:

— Sabemos que temos uma carga maior que outros times e enfrentamos isso como sempre enfrentamos. Sabemos que vamos estar nas finais e a nossa disputa agora é para jogar os playoffs com o mando de casa.