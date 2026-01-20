Vasco tenta reação, mas perde para o Mogi em São Januário pelo NBB

O Mogi Basquete conquistou uma vitória importante fora de casa na noite desta terça-feira (20). Atuando em São Januário pela 15ª rodada do NBB, o time paulista derrotou o Vasco da Gama por 67 a 60. A vitória foi construída graças de jogo dominante, que permitiu aos visitantes administrar a vantagem mesmo diante da pressão vascaína nos períodos finais.

Como foi a partida entre Vasco e Mogi pelo NBB

O primeiro quarto foi o divisor de águas da partida. O Mogi entrou em quadra com uma defesa sufocante e um ataque preciso, abrindo uma vantagem impressionante de 25 a 7. Atônito, o Vasco teve muitas dificuldades para furar o bloqueio paulista e converter seus arremessos.

Mogi venceu Vasco em São Januário pelo NBB (Foto: Pedro Bernardo/ Lance!)

A partir do segundo quarto, o equilíbrio voltou ao confronto. O Vasco conseguiu estancar a diferença com um empate parcial em 16 a 16, indo para o vestiário ainda em desvantagem considerável.

Na volta do intervalo, o Gigante da Colina cresceu. Liderado pelo armador Lamonte Bearden, o Vasco venceu o terceiro e o quarto períodos (18-11 e 19-15, respectivamente). No entanto, a desvantagem de 18 pontos acumulada no início pesou demais, e o Mogi, com frieza, soube gastar o cronômetro para confirmar o resultado.

Apesar da derrota do Vasco, o nome do jogo foi Lamonte Bearden. O recém-chegado armador cruzmaltino foi o cestinha isolado com 24 pontos, além de distribuir 7 assistências.

Pelo lado do Mogi, o jogo coletivo foi o diferencial. Gabriel Campos (17 pontos) e Raffael Mencarini (13 pontos) foram fundamentais na pontuação, enquanto Paulo Lourenço dominou o garrafão com incríveis 12 rebotes. Maicon Douglas também teve atuação sólida, contribuindo com 8 pontos e 7 rebotes.