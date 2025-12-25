Com recorde de estrangeiros, NBB vira vitrine global de talentos

Conteúdo Especial

O Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26 marca um momento histórico de internacionalização para o basquete brasileiro. Nesta temporada, a liga atingiu uma expressiva quantidade de jogadores estrangeiros inscritos, consolidando-se como um destino atrativo para talentos de diversos continentes. São mais de 40 atletas e além da quantidade, esses atletas trazem um impacto imediato que reflete no aumento do nível técnico da competição.

Clubes como o Flamengo, um dos principais times da liga, mantêm a tradição de apostar em nomes de peso. No elenco rubro-negro, figuras como o norte-americano Shaquille Johnson trazem a experiência de ligas europeias para a armação e o perímetro, enquanto o argentino Franco Baralle segue como um dos maestros do time comandado por Sérgio Hernandez. Um dos nomes que mais tem empolgado a torcida rubro-negra é o do jovem argentino Alex Negrete. Contratado como uma aposta para renovar o fôlego do perímetro, Negrete rapidamente mostrou que sua adaptação ao basquete brasileiro foi imediata.

Não é apenas no Rio de Janeiro que o sotaque estrangeiro impera. O Minas Tênis Clube, que briga no topo da tabela, conta com o talento do argentino Juan Arengo e o impacto físico do americano Darrell Davis. Já o Sesi Franca, atual campeão, continua colhendo os frutos da longevidade do ídolo David Jackson, que, mesmo aos 43 anos, segue sendo um dos jogadores mais letais da competição, com médias de 16.4 pontos por jogo.

Fortaleza Basquete Cearense conta com o norte-americano Jack Gohlke, um dos reforços internacionais de maior impacto midiático desta temporada. Gohlke, de 26 anos, ganhou fama mundial durante o March Madness de 2024 da NCAA, quando brilhou pela Oakland University como um especialista em arremessos de três pontos.

O leste europeu também está presente no NBB. O ucraniano Dupree e o sérvio Aleksa Popović, ambos do Fortaleza e o bósnio Marko Rikalo da equipe do Rio Claro, mostram a força da escola balcânica na liga brasileira.

Dos cinco maiores pontuadores do NBB, quatro são jogadores estrangeiros. Essa estatística reforça a tendência de internacionalização da liga e o papel decisivo que os atletas estrangeiros desempenham no topo das estatísticas.

Os cinco principais cestinhas da temporada até o momento são:

Andrezão (Brasil): 18.2 pontos

David Sloan (EUA): 17.1 pontos

Kaleb Hunter (EUA): 17.1 pontos

Elyjah Clark (EUA): 16.9 pontos

Anthony Harris (EUA): 16.8 pontos