Conheça os astros ex-NBA que vieram para o NBB nesta temporada

O NBB se consolidou como uma das ligas mais competitivas das Américas, e a atual temporada prova isso com a presença de nomes que já sentiram o gostinho de atuar na NBA, a maior liga de basquete dp planeta. De veteranos consagrados a reforços estrangeiros de impacto, a lista de ex-NBA no Brasil é um prato cheio para o fã de basquete.

Entre os destaques, temos o retorno de Cristiano Felício. O pivô, que defendeu o Chicago Bulls por seis temporadas na NBA, agora veste a camisa do Sesi Franca, trazendo uma força física e experiência internacional cruciais para o tetracampeão do NBB.

Cristiano Felício foi jogador do Chicago Bulls de 2015 até 2021 (Foto: Divulgação / NBA)

No Minas, a aposta foi dobrada em currículos de elite. Recém chegado ao time mineiro, o armador Tim Frazier, tem passagens por times da NBA como, Portland Trail Blazzers, 76ers, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans e Washington Wizards, entre outros e agora comanda a armação da equipe mineira. Ao seu lado, o ala-pivô Erik McCree, que atuou pelo Utah Jazz, adiciona mais experiência da NBA ao elenco de Belo Horizonte.

Não podemos esquecer de Alex Garcia, o "Brabo". Com passagens pela NBA por San Antonio Spurs e New Orleans Hornets, o ala do Bauru Basket continua sendo uma referência de intensidade e liderança para o time no NBB.

