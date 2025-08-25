A virada de Sueudo Gomes: do adeus ao futebol à liderança e destaque na LDB

A trajetória de um atleta é feita de escolhas, mas poucas são tão radicais quanto a de Sueudo Gomes. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o hoje capitão e um dos pilares da Unifacisa na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) revelou como uma profunda desilusão com o mundo do futebol o empurrou, por um caminho totalmente inesperado, para se tornar uma dos jovens mais promissores basquete nacional.

Sueudo Gomes, um dos destaques do Unifacisa na LDB (Foto: Reprodução / Instagram)

Com avô e tio ex-jogadores, o caminho natural o levou às categorias de base de um gigante como o Santa Cruz. Alto e promissor, passou por todas as etapas, do sub-12 ao sub-20, e a carreira como goleiro profissional era vista como uma certeza.

— Eu joguei futebol a minha vida toda (…) na minha família, sempre que tinha algum atleta, era no futebol. Foi natural para mim ir por esse caminho — recorda Sueudo, que por anos acreditou que sua profissão estava definida. — Pensei durante muita parte da minha vida que aquilo ali seria o meu caminho.

Da frustração no Futebol a um destaques da LDB

Contudo, o que parecia um roteiro de sucesso foi interrompido por um inimigo comum a muitos jovens talentos: os bastidores. Aos 19 anos, a paixão que o movia começou a se apagar diante da realidade dos negócios que cercam o esporte.

— De uma hora para outra eu me frustrei bastante com as questões empresariais, sabe? Essa parte que fica nos bastidores do futebol foi me deixando muito desanimado — desabafa o atleta. A desilusão foi tão grande que ele tomou uma decisão drástica: abandonar tudo, mesmo que isso significasse abrir mão de disputar a Copa São Paulo, a maior vitrine do futebol de base no Brasil. — Eu percebi que aquele ambiente que eu vivia a vida toda não tava mais me fazendo feliz. Decidi largar para poder estudar e trabalhar.

A solução foi radical: abandonar o futebol por completo e buscar em uma praça pública um esporte qualquer, apenas para manter o corpo em movimento e a mente longe dos gramados. Foi assim que, sem qualquer pretensão, a bola de basquete entrou em sua vida.

— Fui jogar numa praça aqui perto de casa só porque não queria mais ter contato com o futebol — explica. — A transição foi assim, bem despretensiosa. Eu não tinha essa ambição, nem achava que era possível começar com 19 anos, tão tarde, e chegar em um nível tão alto.

Mas o talento falou mais alto. O que era para ser uma válvula de escape se transformou em uma ascensão meteórica. Em seu primeiro torneio amador, foi eleito a revelação. Em menos de um ano, já estava na Unifacisa, onde hoje não apenas joga, mas lidera.

Sueudo revela apoio da família

A decisão, abrupta para quem via de fora, gerou um choque na família. Sueudo revela que, para eles, a mudança pareceu repentina, mas sua frustração já vinha de longe.

— No começo eles estranharam um pouco, porque para eles foi do dia para noite, sabe? Mas para mim não foi, eu já tava ficando frustrado e triste há muito tempo. Só que para eles eu sempre mantinha que tava bem, que ia dar certo — conta o atleta. A preocupação familiar, no entanto, não era com o fim da carreira no futebol, mas com o futuro do jovem fora de um ambiente que exige dedicação exclusiva.

— Minha família meio que me viu perdido ali, por que o que eu iria fazer? No futebol você tem que viver para aquilo. Atualmente no basquete eu sou estudante, trabalho e sou jogador. Eles ficaram mais preocupados comigo, com o meu futuro, do que tentando me convencer a continuar. Ficaram mais nessa de 'como podemos ajudar ele a seguir um novo caminho?'. Tenho muita sorte de ter pai e mãe que me apoiam muito.