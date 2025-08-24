A seleção Brasileira de basquete masculino mostrou poder de reação e conquistou uma vitória imponente sobre Bahamas na noite deste domingo, em mais uma rodada da AmeriCup. Após um início de partida preocupante, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrović soube encontrar o equilíbrio e, com uma atuação de gala no segundo tempo, atropelou o adversário pelo placar de 84 a 66.

Seleção brasileira ganha da seleção de Bahamas pela segunda rodada da AmeriCup (Foto: Divulgação / FIBA)

Como foi a partida do Brasil

O quinteto inicial brasileiro, formado por Guilherme Deodato, Yago Santos, Georginho de Paula, Mãozinha Pereira e Bruno Caboclo, encontrou dificuldades para frear o ímpeto de Bahamas no começo do jogo. Apostando nas bolas de três pontos, os caribenhos, liderados por Isaiah Mobley, irmão da estrela do Cleveland Cavaliers, Evan Mobley, abriram uma vantagem de 11 pontos, forçando um pedido de tempo por parte do banco brasileiro quando o placar apontava 16 a 5. A superioridade de Bahamas nos rebotes também foi um fator determinante para o domínio inicial.

A reação brasileira começou a se desenhar com a entrada dos reservas. Alexsey Borges, Ruan Miranda e Lucas Miranda vieram do banco e injetaram nova energia na equipe. Uma bola de três nos segundos finais do primeiro quarto diminuiu o prejuízo para cinco pontos, fechando a parcial em 23 a 18 para Bahamas.

No segundo período, o equilíbrio foi a tônica. Bahamas seguiu ditando o ritmo nos primeiros minutos, mas o Brasil, empurrado pelas boas atuações de Alexsey, do Flamengo, e de Bruno Caboclo, conseguiu se encontrar em quadra. Yago dos Santos também foi fundamental para que a seleção retomasse as rédeas da partida e fosse para o intervalo com o jogo em aberto.

O terceiro quarto foi o momento da virada espetacular do Brasil. Com uma defesa sólida e um ataque avassalador, a seleção simplesmente não deu chances a Bahamas. Comandado por grandes jogadas de Ruan Miranda, o time brasileiro teve um aproveitamento impressionante nos arremessos, convertendo 88% das bolas de três pontos e 72% dos arremessos de quadra. O domínio foi absoluto, e a vantagem, que era inexistente, saltou para 23 pontos ao final do período, com um placar de 73 a 50, após uma parcial de 33 a 11.

Com uma larga vantagem no marcador, o último quarto foi de administração para o Brasil. A equipe controlou o ritmo da partida, rodou seus jogadores e confirmou a vitória por 84 a 66.

Os destaques individuais da partida foram Yago dos Santos, cestinha da equipe com 17 pontos, além de 4 rebotes e 2 assistências, e Alexsey Borges, que flertou com um duplo-duplo ao anotar 14 pontos e distribuir 8 assistências. Gui Deodato (13 pontos e 4 rebotes), Reynan Santos (12 pontos e 6 rebotes) e Ruan Miranda (11 pontos e 4 rebotes) também tiveram atuações de destaque.

Com o resultado, o Brasil mantém a invencibilidade na competição e agora se prepara para um desafio de peso. A seleção volta à quadra na próxima terça-feira (26), para encarar a forte seleção dos Estados Unidos.