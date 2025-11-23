NBB: Corinthians derrota o Mogi com touchdown pass de Lucas Cauê; vídeo
Triunfo alvinegro, fora de casa, foi por 70 a 67
Em uma das partidas de muitas emoções neste domingo (23), pelo NBB, o Corinthians derrotou o Mogi, por 70 a 67. No terceiro quarto, Lucas Cauê brilhou ao fazer um touchdown pass, que é uma assistência praticamente de uma ponta à outra da quadra. Thomas concluiu a jogada com mais dois pontos para o time alvinegro.
Confira a bela jogada no vídeo abaixo:
Bela assistência de Cauê à parte, o Corinthians perdeu o terceiro quarto (18 a 16), depois de ter vencido os dois primeiros (23 a 17 e 18 a 16). No quarto e decisivo período, a equipe segurou a pressão dos donos da casa, que venceram por 16 a 13, mas não evitram a derrota na partida.
Corinthians sobe uma posição no NBB
Graças ao triunfo deste domingo, o Corinthians subiu uma posição (na classificação por aproveitamento) e está em quarto lugar, com 18 pontos, enquanto o Mogi é o sétimo. O líder é o Flamengo, que soma 23. Abaixo, o G 10 do NBB:
Com 20 pontos, Elyjah Clark (vídeo abaixo) foi o cestinha da partida e fundamental para a vitória alvinegra. Do time rival, quem mais pontuou foi Gabriel Campos (15).
Outros resultados do NBB, neste domingo:
Vasco 59 x 81 Brasília
Franca 82 x 70 Basquete Cearense
Basket Osasco 79 x 76 União Corinthians
Minas 94 x 88 Bauru
Paulistano 77 x 66 Caxias do Sul
Cruzeiro 89 x 102 Pinheiros
