NBB: Brasília supera Botafogo, e Minas vence mais uma; veja resultados do dia
Time mineiro segue invicto como mandante
A noite desta terça-feira (18) foi animada no NBB, com quatro jogos disputados. Minas, Unifacisa, São José e Brasília somaram pontos importantes na competição, em partidas de dinâmicas diferentes. O último duelo do dia marcou a vitória do Brasília sobre o Botafogo, que chega a 8 derrotas em 10 jogos no campeonato.
Fora de casa, Brasília supera Botafogo
Em General Severiano, o Alvinegro saiu derrotado por 82 a 70. O Botafogo terminou à frente apenas no segundo quarto, por 19 a 15. Porém, o Brasília já havia construído uma vantagem e saiu para o intervalo com um 41 a 35 favorável no placar. Na volta, o time da casa ficou um tempo sem Matheusinho, armador que saiu com dores, mas retornou no sacrifício.
Com isso, o desempenho da equipe foi afetado e o Alvinegro perdeu na terceira parcial por 19 a 12. Mais consistente durante todo o jogo, o Brasília saiu vencedor da partida por 82 a 70, somando sua sétima vitória no campeonato e ocupando a quarta posição. Já o Botafogo é o 17º colocado.
Minas segue invicto como mandante
Em casa, o Minas dominou o Paulistano e venceu por 94 a 63. Com o resultado, a equipe segue invicta como mandante no NBB. No total da competição, soma apenas uma derrota em 10 jogos, na vice-liderança. Já o Paulistano é o décimo colocado, com cinco vitórias e cinco derrotas. O cestinha da partida foi Erick McCree, do Minas, que marcou 14 pontos.
Outros resultados do dia no NBB
- Unifacisa 86 x 66 Bauru
- Fortaleza 77 x 86 São José
