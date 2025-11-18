NBB: Brasília supera Botafogo, e Minas vence mais uma; veja resultados do dia

A noite desta terça-feira (18) foi animada no NBB, com quatro jogos disputados. Minas, Unifacisa, São José e Brasília somaram pontos importantes na competição, em partidas de dinâmicas diferentes. O último duelo do dia marcou a vitória do Brasília sobre o Botafogo, que chega a 8 derrotas em 10 jogos no campeonato.

continua após a publicidade

➡️ NBB: Vasco é atropelado pelo Franca fora de casa; confira

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Fora de casa, Brasília supera Botafogo

Em General Severiano, o Alvinegro saiu derrotado por 82 a 70. O Botafogo terminou à frente apenas no segundo quarto, por 19 a 15. Porém, o Brasília já havia construído uma vantagem e saiu para o intervalo com um 41 a 35 favorável no placar. Na volta, o time da casa ficou um tempo sem Matheusinho, armador que saiu com dores, mas retornou no sacrifício.

Com isso, o desempenho da equipe foi afetado e o Alvinegro perdeu na terceira parcial por 19 a 12. Mais consistente durante todo o jogo, o Brasília saiu vencedor da partida por 82 a 70, somando sua sétima vitória no campeonato e ocupando a quarta posição. Já o Botafogo é o 17º colocado.

continua após a publicidade

Minas segue invicto como mandante

Em casa, o Minas dominou o Paulistano e venceu por 94 a 63. Com o resultado, a equipe segue invicta como mandante no NBB. No total da competição, soma apenas uma derrota em 10 jogos, na vice-liderança. Já o Paulistano é o décimo colocado, com cinco vitórias e cinco derrotas. O cestinha da partida foi Erick McCree, do Minas, que marcou 14 pontos.

Minas vence Paulistano no NBB (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

Outros resultados do dia no NBB