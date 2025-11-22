Flamengo leva susto, mas vence o Rio Claro e se recupera no NBB

O Flamengo reencontrou o caminho das vitórias, mas com emoção até o fim. Após perder a invencibilidade na rodada anterior, o Rubro-Negro voltou à quadra neste sábado (22), no Maracanãzinho, e venceu o Rio Claro por 84 a 74 pelo NBB 2025/26. O líder do campeonato chegou a ver o adversário encostar no placar nos minutos finais, mas garantiu o resultado com uma atuação decisiva na reta final.

A partida, no entanto, deixou uma preocupação: o ala Daniel Onwenu sofreu um trauma no joelho e deixou a quadra ainda no primeiro tempo.

O Jogo: domínio inicial e reação do visitante

O Flamengo começou impondo seu ritmo e fechou o primeiro quarto vencendo por 25 a 17. No entanto, no segundo período, o time carioca baixou a guarda e viu o Rio Claro crescer, vencendo a parcial (22 a 20) e indo para o intervalo com o placar de 45 a 39 para os donos da casa.

A tensão aumentou na volta do vestiário. O Rio Claro iniciou o terceiro quarto pressionando e chegou a empatar a partida em 45 a 45. O jogo seguiu equilibrado, e o Flamengo foi para o último período com uma vantagem curta: 63 a 58.

O drama atingiu seu ápice faltando dois minutos para o fim, quando o Rio Claro encostou de vez, deixando o placar em 73 a 72. Foi nesse momento que apareceu a estrela de Alexey. O armador chamou a responsabilidade e acertou duas bolas de três pontos cruciais na sequência.

Com a mão quente do armador, o Flamengo abriu nove pontos de vantagem na reta final e administrou o resultado, fechando o último quarto em 21 a 14.

O cestinha do Flamengo foi o argentino Negrete, com 16 pontos. Pelo lado do Rio Claro, o destaque foi Murilo Alves, com 17 pontos. A nota triste ficou por conta de Daniel Onwenu. O clube informou que o atleta sofreu um trauma no joelho direito durante o segundo quarto e passará por exames para definição do quadro.

Com a vitória, o Flamengo segue na liderança isolada do NBB, agora com 11 vitórias em 12 jogos.