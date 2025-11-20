Flamengo perde invencibilidade no NBB após 11 jogos; confira resultados do dia

A noite desta quinta-feira (20) reservou cinco jogos válidos pelo NBB. Os destaques ficaram por conta da quebra da invencibilidade do Flamengo, pelo Brasília, após 11 jogos disputados, e de uma vitória contundente do Paulistano sobre o Cruzeiro, fora de casa. Além desses times, Botafogo, Fortaleza e Franca também somaram pontos importantes na competição.

Flamengo sofre primeira derrota no NBB

O Rubro-Negro chegou para a partida contra o Brasília, no Maracanãzinho, ostentando 10 vitórias em 10 jogos e a liderança do NBB. No entanto, o time visitante não foi acomodado e saiu vencedor pela pequena vantagem de 85 a 83.

Em um jogo equilibrado, o Flamengo, apoiado pela torcida, terminou o primeiro quarto com nove pontos de vantagem. No entanto, não conseguiu segurar a distância e saiu para o intervalo com apenas um ponto na frente, no 42 a 41. No retorno da pausa, o Rubro-Negro conseguiu um 24 a 19, ao fim do terceiro quarto. Mesmo assim, o jogo continuou em aberto e acirrado. Uma cesta de Brunão, pivô do Brasília, garantiu a vitória da equipe por 85 a 83.

Apesar da derrota, o Flamengo segue líder, com 21 pontos. Atrás dele, aparecem o Minas, com dois a menos, e o próprio Brasília, com 18 pontos somados.

Paulistano é dominante sobre Cruzeiro

O Paulistano visitou o Cruzeiro, no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte (MG), e saiu vencedor pelo placar de 106 a 84. A única parcial que a equipe da casa terminou na frente foi a última, o que não foi suficiente para reverter a desvantagem dos outros quartos. O cestinha da partida foi o armador Hunter, do Paulistano, que marcou 23 pontos. Com o triunfo, o clube assume a nona posição, com 17 pontos. Já o Cruzeiro é o 16º colocado.

