Corinthians bate Pato e soma quinta vitória consecutiva no NBB

O Corinthians conquistou sua quinta vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil (NBB) ao superar o Pato Basquete por 87 a 68, nesta quarta-feira (19), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O time paulista dominou o confronto desde o início, construindo vantagem progressiva ao longo dos quatro períodos.

A equipe alvinegra impôs seu ritmo com uma sequência de 11 a 0 no primeiro quarto, estabelecendo superioridade que se manteve durante toda a partida. No terceiro período, quando o adversário esboçou reação, o Corinthians respondeu com eficiência ofensiva para assegurar o resultado.

Corinthians e Pato no NBB (Foto: Reprodução / NBB)

Davaunta Thomas e Elyjah Clark lideraram o ataque corintiano com 41 pontos combinados. Thomas anotou 21 pontos, sendo 19 apenas no terceiro quarto, além de cinco rebotes e duas assistências, alcançando 24 de eficiência. Clark contribuiu com 20 pontos, marcando 12 somente no período inicial.

Kauan Raymundo aproximou-se de um duplo-duplo com oito pontos e 10 rebotes. A partida também marcou um momento histórico para Lucas Cauê, que igualou Fuller como jogador com mais aparições pelo Corinthians na história do NBB, chegando a 122 jogos.

— Legal para caramba! Eu cansei de falar o quão importante é para mim vestir essa camisa, o quanto eles me recuperaram de um momento difícil da minha vida. Sou muito grato por vestir essa camisa. Espero estar representando como deveria e agradeço, de verdade, fazer parte dessa história. É muito importante para mim — declarou Lucas Cauê após atingir a marca histórica.

O Corinthians demonstrou maior eficiência nos arremessos, com aproveitamento de 45,9% contra 30,6% do adversário no segundo período. A equipe paulista manteve controle das ações defensivas e ofensivas durante todo o confronto.

Pelo lado do Pato Basquete, Charles Crews destacou-se com 25 pontos. A equipe paranaense enfrenta uma sequência negativa de resultados na competição nacional. O pivô Edu Marília comentou sobre o momento difícil da equipe visitante

— É difícil falar após derrotas, ainda mais porque estamos vindo numa sequência bem dura de derrotas. Temos bem traçado o que precisamos fazer durante o NBB. Infelizmente, nessas últimas partidas não conseguimos demonstrar isso, mas agora é hora de mostrar resiliência, ter cabeça boa e confiar no processo e no trabalho, e se manter juntos, se manter unidos.