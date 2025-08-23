Brasil passa sufoco, mas vence Uruguai estreia na AmeriCup

A seleção masculina de basquete do Brasil entrou em quadra neste sábado (23) para a estreia na AmeriCup que acontece na Nicarágua. A equipe saiu vitoriosa na difícil partida contra o Uruguai pelo placar de 81 a 76.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção brasileira ganha do Uruguai na estreia da AmeriCup (Foto: Divulgação / FIBA)

Como foi a primeira partida do Brasil na AmeriCup

A Seleção Brasileira começou a partida de forma intensa e chegou a abrir 8 a 0 nos dois primeiros minutos de jogo. Com o passar do tempo, a equipe uruguaia conseguiu se aproximar no placar, marcando pontos em boas transições. Bruno Caboclo foi o grande destaque do primeiro quarto, com boas infiltrações e 100% de aproveitamento nas bolas de três.

No final do período, o Uruguai buscou acelerar o jogo para evitar a marcação em meia quadra. Alexey, que entrou na reta final do quarto, teve ótima atuação, contribuindo com 8 pontos, incluindo duas bolas de três, e se tornando um dos destaques do time no primeiro período, ao lado do ala Bruno Caboclo.

continua após a publicidade

O segundo período começou disputado, com muitas faltas para ambos os times. No entanto, com o decorrer do tempo, o Uruguai se mostrou superior na etapa e encostou no placar, principalmente devido à sua vantagem nos rebotes ofensivos. O treinador Aleksandar Petrović cobrou mais agressividade da equipe brasileira perto do aro. Com a volta do quinteto titular, o Brasil retomou o controle da partida, e o atleta do Flamengo, Gui Deodato, foi fundamental, com pontos seguidos que ajudaram a seleção a ampliar a vantagem.

O primeiro tempo terminou em 46 a 44 para a Seleção Brasileira. A equipe teve um aproveitamento de 50% nas bolas de três e 55% nos arremessos de quadra. Em contrapartida, a seleção uruguaia apresentou um rendimento inferior nas bolas de três, com 36% de acerto, e 53% nos arremessos de quadra. No entanto, os uruguaios foram superiores nos rebotes, somando 18 contra 14 do Brasil.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou de forma positiva para a Seleção Brasileira, com duas bolas de três convertidas em sequência. A seleção uruguaia, por sua vez, já não conseguia ser tão eficiente nas transições como foi na primeira etapa.

Contudo, com o passar do tempo, o Brasil caiu de produção e viu a equipe uruguaia encostar no placar. A principal dificuldade da equipe brasileira foi no garrafão, sofrendo muito com os rebotes ofensivos do adversário.

O último quarto começou muito disputado, com as duas equipes se estudando até os segundos finais. No entanto, na reta final do jogo, o Brasil conseguiu pontuar em momentos decisivos e garantiu a vitória na sua estreia na AmeriCup.

Os cestinhas do Brasil na partida foram Yago dos Santos, George de Paula, Alexey Borges e Bruno Caboclo, todos com 12 pontos.

A seleção brasileira volta à quadra neste domingo (24), para enfrentar a seleção das Bahamas, às 18h (horário de Brasília).