Wembanyama cresce 3 cm e se torna o maior jogador da NBA; veja altura

O San Antonio Spurs oficializou nesta segunda-feira (29) a altura do ala-pivô Victor Wembanyama em 2,24 metros. A nova medição estabelece o atleta francês de 21 anos como o jogador de maior estatura da NBA para a temporada de 2025/26.

A atualização representa um notável crescimento do jogador. Em sua temporada de estreia, Wembanyama estava listado com 2,21 metros. No entanto, durante o intervalo entre as temporadas, o francês ganhou centímetros e impressionou a todos no media day da equipe, apresentando uma compleição física ainda mais imponente.

Popovich e Wembanyama em jogo do San Antonio Spurs (Foto: Gregory Shamus / AFP)

A evolução física é resultado direto de um programa de treinamento intensivo durante a offseason, um período que o próprio atleta descreveu como "brutal". Em declaração recente, Wembanyama afirmou seu comprometimento com o desenvolvimento, deixando um aviso para a concorrência.

— Meu treino de verão foi brutal. Ninguém treinou como eu. Fiz progressos incríveis, ganhei massa muscular, estou mais em controle e em melhor forma. Foi minha melhor offseason. Em nível mundial, poucos treinaram como eu — afirmou o ala-pivô.

Para o San Antonio Spurs, a nova estatura do jogador amplia ainda mais as possibilidades táticas. A combinação de seu tamanho, envergadura e habilidades únicas de manejo de bola e arremesso o tornam um desafio defensivo sem precedentes para os adversários. A expectativa é que, com o físico aprimorado, sua presença no garrafão se torne ainda mais dominante, tanto na proteção de aro quanto na pontuação. O progresso físico, alinhado à sua já conhecida ética de trabalho, reforça o status de Wembanyama como a principal peça da reconstrução da franquia texana e um futuro candidato ao prêmio de MVP.