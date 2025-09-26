Lesões de estrelas da NBA marcam a pré-temporada; entenda

A temporada 2025/26 da NBA se aproxima sob a sombra de seus maiores guerreiros no estaleiro. As estrelas Jayson Tatum e Tyrese Haliburton, protagonistas de suas equipes, pagarão um alto preço com longas ausências na nova campanha. Somados a uma nova leva de contusões na pré-temporada, os desfalques de peso redefinem o mapa da liga antes mesmo de a bola subir.

A equipe do Boston Celtics iniciará sua defesa sem Jayson Tatum, que se recupera de uma complexa cirurgia nos tendões do tornozelo direito. A grave lesão foi sofrida em maio, durante o Jogo 4 das semifinais do Leste contra o New York Knicks, um momento crucial na caminhada rumo ao troféu.

Jayson Tatum - Boston Celtics x Brooklyn Nets - NBA (Foto: Brian Fluharty / AFP)

Porém, a saga mais difícil é a do Indiana Pacers. Após uma campanha mágica que levou a equipe a uma surpreendente aparição nas Finais da NBA, o time viu seu sonho ser brutalmente interrompido. Sua maior estrela, o armador Tyrese Haliburton, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles durante a série decisiva. A lesão, ocorrida no palco mais importante do basquete, não só foi um golpe fatal nas chances de título dos Pacers, como também tirou o jogador de quase toda a temporada 2025/26.

Tyrese Haliburton após cirurgia (Foto: Reprodução)

Como se as baixas dos heróis dos playoffs não bastassem, a pré-temporada fez suas próprias vítimas. O Houston Rockets perdeu seu veterano e líder, Fred VanVleet, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e não joga mais nesta temporada.

A nova geração também foi atingida. O armador do Portland Trail Blazers, Scoot Henderson, sofreu uma lesão nos isquiotibiais e perderá o início da temporada regular. No Philadelphia 76ers, o jovem Jared McCain enfrenta um novo afastamento, desta vez por uma contusão no ligamento do polegar.

Com tantos talentos de elite fora de combate – seja por contusões recentes ou por batalhas da última temporada –, a nova temporada começa com um tom de cautela e reflexão. As ausências de Tatum e Haliburton são um lembrete sombrio do desgaste físico extremo exigido para chegar ao topo. Juntamente com as lesões de pré-temporada, o cenário reforça o debate urgente sobre a saúde dos atletas em um calendário implacável, questionando qual o verdadeiro preço da glória na NBA moderna.