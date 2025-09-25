Site elege os 100 melhores jogadores da NBA para a temporada; veja a lista

Em sua tradicional projeção anual para a temporada da NBA, a emissora norte-americana ESPN divulgou o seu ranking com os 100 melhores jogadores da liga. A análise, que projeta o desempenho e o impacto dos atletas para a temporada 2025/26, estabeleceu o pivô sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, na primeira colocação pelo segundo ano consecutivo.

Nikola Jokic foi MVP das Finais da NBA em 2023 (Foto: Matthew Stockman / AFP)

O pódio é completado por Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, em segundo lugar, e Luka Dončić, do Los Angeles Lakers, em terceiro. O astro grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e o fenômeno francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, fecham o top 5.

Veteranos como Stephen Curry (7º), LeBron James (8º) e Kevin Durant (9º) ainda marcam presença no top 10, demonstrando sua longevidade e impacto contínuo na liga.

Confira os 10 melhores jogadores da NBA segundo ranking da ESPN:

1º Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2º Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3º Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

4º Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

5º Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

6º Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

7º Stephen Curry (Golden State Warriors)

8º LeBron James (Los Angeles Lakers)

9º Kevin Durant (Houston Rockets)

10º Jalen Brunson (New York Knicks)

A lista completa conta com outros grandes nomes e algumas surpresas. Entre as posições 11 e 50, figuram estrelas como Jalen Williams (11º), Anthony Davis (14º), Donovan Mitchell (15º), Devin Booker (16º), Jimmy Butler (18º) e Kawhi Leonard (20º).

Uma das quedas mais notáveis foi a de Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, que despencou para a 47ª posição após ter figurado no top 10 do ano anterior.