Warriors define prazo para retorno de Stephen Curry na NBA

O armador Stephen Curry deu um susto no torcedor do Golden State Warriors na derrota para o Houston Rockets, na última rodada da NBA, quando sentiu uma lesão na coxa direita. Após a realização de exames, ficou definido que o atleta desfalcará a equipe por uma semana para se dedicar ao tratamento e recuperação.

— Quando escutei que era quadríceps, fiquei aliviado, na verdade. Melhor que tornozelo ou joelho - disse o técnico Steve Kerr.

Mesmo assim, a ausência do astro de 37 anos preocupa. Nesta temporada, o Golden State obteve somente uma vitória em quatro partidas disputadas sem Curry. O desempenho histórico da equipe também é desfavorável: desde a chegada do jogador, foram 92 vitórias em 247 jogos sem sua presença, resultando em um aproveitamento de apenas 37%.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, em ação contra o Houston Rockets na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Lesão e revés na NBA

A lesão do Stephen Curry aconteceu na última quarta-feira (26), durante a derrota por 104 a 100 diante do Houston Rockets. Na ocasião, o armador deixou a quadra com dores após uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.

Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.

Sem Curry, o Golden State Warriors enfrenta uma sequência de três jogos ao longo da semana. Neste sábado (29), encara o New Orleans Pelicans, em casa. Na quarta-feira (3), o adversário será o Oklahoma Coty Thunder e, na quinta-feira (5), tem pela frente o Philadelphia 76ers.

