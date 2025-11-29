Brasil vira jogo duro contra a Tchéquia e avança no Mundial de Handebol
Seleção venceu por 28 a 22 e segue no topo do Grupo G
A seleção feminina de handebol voltou à quadra pelo Mundial da modalidade, na tarde deste sábado (29), com vitória de virada sobre a Tchéquia por 28 a 22, na Porsche Arena, em Stuttgart. Com o resultado, o Brasil mantém a liderança do Grupo G e garante a classificação antecipada à próxima fase da competição.
Com a vitória, o Brasil chegou aos quatro pontos e só pode ser alcançado pela vice-líder Suécia, que joga contra Cuba, ainda neste sábado. As europeias são as adversárias da seleção na última rodada da primeira fase, em jogo que acontece nesta segunda-feira (1). Do outro lado, a Tchéquia se complicou e segue sem pontuar no Mundial.
Como foi o jogo
A Tchéquia começou no comando das ações em quadra, abrindo a dianteira no placar e exigindo bastante da goleira Gabi Moreschi, que brilhou aos oito minutos, ao defender uma cobrança de tiro de sete metros, o "pênalti" do handebol. O Brasil tentava responder no ataque, especialmente com Bruna de Paula, bastante marcada pela defesa adversária.
O treinador Cristiano Rocha pediu tempo na metade da primeira etapa para reorganizar a equipe e a conversa surtiu efeito, com Mari Fernandes dividindo as ações ofensivas para diminuir a diferença no placar. A seleção ainda contou com a entrada da veterana Alexandra Nascimento no decorrer do primeiro tempo, mas a Tchéquia continuava levando vantagem no ataque. O Brasil foi para o intervalo perdendo por 15 a 12.
De volta para o segundo tempo, o Brasil seguia com dificuldades para diminuir a desvantagem no placar, marcando o primeiro gol apenas aos seis minutos da parcial. Aos poucos, porém, a seleção conseguiu maior consistência no contra-ataque, empatando o jogo em 18 a 18 com a dupla Bruna de Paula e Mari Fernandes.
A partir deste momento, o jogo ficou mais quente e a seleção brasileira mais vibrante em quadra. A equipe passou à frente e abriu dois gols de diferença pela primeira vez no jogo aos 20 minutos, com Jéssica Quintino, que fez 23 a 21. A goleira Renata, que entrou em quadra para o segundo tempo, também fez a diferença na virada, com defesas importantes. Embalado, o Brasil confirmou a vitória por 28 a 22.
Os grupos da primeira fase
O Mundial de 2025 reúne 32 seleções, distribuídas em oito grupos. Os três primeiros de cada chave avançam para o "Main Round", levando consigo os pontos conquistados contra outras equipes classificadas. Depois, os dois melhores de cada grupo dessa segunda fase seguem para as quartas de final, dando início ao mata-mata até a grande decisão.
- A: Dinamarca, Romênia, Japão e Croácia;
- B: Hungria, Suíça, Senegal e Irã;
- C: Alemanha, Sérvia, Islândia e Uruguai;
- D: Montenegro, Espanha, Ilhas Faroé e Paraguai;
- E: Países Baixos, Áustria, Argentina e Egito;
- F: França, Polônia, Tunísia e China;
- G: Suécia, Brasil, República Tcheca e Cuba;
- H: Noruega, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.
