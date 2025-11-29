UFC apaga anúncio sobre Charles do Bronx e gera dúvidas nas redes; entenda

O perfil oficial do UFC Brasil publicou, neste sábado (29), um post confirmando o duelo entre Charles do Bronx e Max Holloway para disputar o cinturão BMF no primeiro evento de 2026. Pouco tempo depois, porém, a publicação foi apagada, gerando dúvidas nos fãs do esporte.

🚨 The official UFC Brazil page posted then deleted a fight announcement for Max Holloway vs Charles Oliveira for the BMF title at #UFC324 in January 👀🤔 pic.twitter.com/FsmOThPcda — Championship Rounds (@ChampRDS) November 29, 2025

Do Bronx desafiou Holloway pelo BMF após o UFC Rio, em outubro, quando derrotou o polonês Mateusz Gamrot. Pouco depois, durante uma live, o norte-americano aceitou o desafio e pediu que a luta acontecesse o mais rápido possível.

O pedido de confronto entre Do Bronx e Holloway no UFC seria uma revanche para o brasileiro, que perdeu o primeiro duelo em 2015. Na ocasião, o norte-americano foi o grande vencedor com um nocaute técnico ainda no primeiro round. Charles declarou ter sentido uma lesão no pescoço, fato ironizado por Max até hoje.

Charles do Bronx durante o UFC Rio (Foto: Reprodução/X/@ufc)

Max Holloway questiona posição de Charles do Bronx no UFC

Na última semana, a rivalidade entre Holloway e Do Bronx ganhou mais um capítulo quando o norte-americano questionou a posição do brasileiro no ranking do UFC, durante entrevista ao canal "Korean Zombie", no YouTube. Na ocasião, ele levantou dúvidas sobre o porquê Charles aparece à sua frente no ranking dos pesos-leves (70kg).

— A minha vitória sobre o Dustin (Poirier) me colocou à frente dele (Do Bronx), posição no ranking que fiquei por um tempo. Mas aí ele lutou com alguém que era, tipo, décimo colocado (Gamrot) e, de repente, magicamente, ficou acima de mim sem eu ter lutado. Então não sei como os rankings do UFC funcionam — disse Holloway.

