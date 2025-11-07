VÍDEO: Klay Thompson erra arremesso 'bizarro' na NBA ao jogar bola para trás
Ala do Dallas Mavericks surpreendeu ao errar arremesso no perímetro
Um lance bizarro passou batido no "top-5 da NBA" do Lance! na rodada de quarta-feira (5). A noite de grandes jogos ficou marcada pelo curioso arremesso para trás de Klay Thompson. Quem pensa que o ala do Dallas Mavericks tentou algum tipo de "pirueta", errou e feio, porque o que aconteceu foi ainda mais bizarro. Assista ao lance abaixo.
Conhecido pelas bolas de três, que o deu a alcunha de "Splash Brother" ao lado de Stephen Curry, Klay Thompson surpreendeu em um dos arremessos que tentou no perímetro no jogo entre Dallas Mavericks e New Orlenas Pelicans. Dessa vez, o camisa 11 arremessou para trás e acertou o banco.
A partida terminou com derrota para o Mavericks contra o New Orleans Pelicans por 101 a 99. Entre os pontuadores da equipe texana, Thompson se firmou em quinto lugar, com "apenas" 11 pontos, apesar de ter mais de 50% em aproveitamento. O ala ainda contribuiu com quatro rebotes e três assistências.
O posto de cestinha do duelo ficou para Saddiq Bey, do Pelicans, ao marcar 22 pontos. Do outro lado, o novato Cooper Flagg chegou aos 20 pontos, nove rebotes e duas assistências. Outro destaque foi PJ Washington que registrou novo duplo-duplo: 15 pontos e 11 rebotes.
Klay Thompson viveu momentos de brigas com seu Splah Brother
Os fãs de NBA que acompanharam a dinastia do Golden State Warriors conhece os Splash Brothers, como ficou conhecida a dupla entre Klay Thompson e Stephen Curry. Apesar do sucesso na NBA, o ala do Dallas Mavericks revelou que sua passagem pela equipe foi marcada por diversos desentendimentos entre os dois, Draymond Green e o técnico Steve Kerr. O camisa 11 abriu o jogo sobre a relação em entrevista ao podcast "Showtime With Coop".
No Warriors entre 2011 e 2024, o astro explicou que, apesar da aparente harmonia vista pelo público, o grupo que conquistou quatro títulos da NBA enfrentou sérias divergências internas. Thompson deixou a equipe californiana após não chegar a um acordo para renovação de contrato durante a offseason deste ano.
— Entre nós, sempre houve muitas brigas. Tiveram muitas palavras ruins ditas e muitos sentimentos feridos. Mas, no fim do dia, nós sabemos que queríamos apenas vencer. Quando você ergue um banner (de campeão), você pode deixar para trás todas as coisas que você passa com seus irmãos — disse Thompson.
O ex-Warriors detalhou que os conflitos ocorreram em diferentes momentos e entre vários integrantes da equipe. Embora nem sempre tenham concordado, Thompson destacou os problemas entre os ex-companheiros não afetavam o desempenho em quadra.
