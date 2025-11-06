Stephen Curry cita Barcelona de Guardiola em entrevista com LeBron James: 'Filosofia'
Astro dos Warriors contou a LeBron como o futebol moldou a dinastia da NBA
Uma revelação surpreendente marcou o encontro de dois dos maiores nomes da história da NBA. Durante o podcast "Mind the Game", apresentado por LeBron James e JJ Redick, a estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry, contou uma história fascinante sobre os bastidores da chegada do técnico Steve Kerr à equipe, em 2014. Para ilustrar sua filosofia ofensiva, Kerr usou um exemplo inusitado: o Barcelona de Pep Guardiola.
Curry explicou que, embora os Warriors já fossem uma equipe competitiva (com 51 vitórias na temporada anterior), Kerr queria revolucionar a forma como o time criava seus arremessos.
— Conhecemos o Steve e a maneira que ele se comunica — disse o armador do Warriors. — Nós éramos o quê? Uma equipe de 51 vitórias quando ele entrou, construído pela grande presença defensiva… ele era tipo, 'Eu só quero fazer alguns ajustes na maneira como estamos criando arremessos'.
O armador revelou que Kerr buscou inspiração em diferentes fontes, incluindo seus mentores como Gregg Popovich e o estilo do Atlanta Hawks da época. No entanto, a analogia mais marcante veio do futebol.
— Uma vez que entramos no camp de treinamento, ele mostrou um clipe de um… não lembro o clube de futebol — confessou Curry, sendo imediatamente lembrado por JJ Redick: — Barcelona.
A referência era clara: o estilo de jogo que encantou o mundo.
— O 'tik taka' [tiki-taka], certo? — continuou Curry. — E ele estava falando sobre isso como uma filosofia de como vamos criar arremessos, como vamos saber manter as coisas simples.
A ideia, segundo Curry, era traduzir a posse de bola e a movimentação constante do time de Guardiola para a quadra de basquete. O objetivo era desgastar o adversário através da simplicidade e da inteligência coletiva.
— Fazer a defesa ter que tomar um milhão de decisões em uma posse para que você possa encontrar o arremesso correto — detalhou o camisa 30.
A "filosofia" de Kerr, inspirada no futebol e executada com maestria por Curry e seus companheiros, deu certo. O sistema ofensivo baseado em movimento constante da bola e dos jogadores (o "motion offense") tornou-se a marca registrada dos Warriors e foi a base da dinastia que conquistou quatro títulos da NBA na última década.
