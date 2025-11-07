Estreia de Green e show de Booker: veja os lances de destaque de quinta (6) na NBA
Confira com o Lance! os destaques na noite da NBA
- Matéria
- Mais Notícias
A noite de grandes jogos ficou marcada pelo show da dupla entre Jalen Green e Devin Booker na rodada desta quinta-feira, no dia 6 de novembro. Em estreia pelo Phoenix Suns, o ex-Houston Rockets brilhou em quadra para roubar a cena e garantir a vitória tranquila. Assista no Lance! esse e outros destaques a seguir.
➡️ Astro da NBA é multado em R$ 270 mil por dar 'sarrada' em partida; veja reação
Estreia de respeito no Suns
Um dos destaques do Houston Rockets na última temporada, Jalen Green pode ter demorado para estrear na nova equipe, mas, com certeza, não decepcionou os torcedores. O ala-armador foi o principal destaque do primeiro tempo no jogo entre Suns e Clippers.
Será que a bola está pegando fogo?
Ao lado de Green, o Suns contou também com o talento de Devin Booker para controlar o placar em todos os 24 minutos no segundo tempo. O armador aproveitou sua rapidez para colocar a bola na cesta de qualquer lugar. Veja esses lances:
É um avião? Não, é Ryan Dunn!
Ponte aérea ou lançamento a distância? Pode ser difícil dizer no início da jogada, mas com a enterrada feita, o lance pareceu até fácil no fim. Ainda pelo Suns, foi a vez de Ryan Dunn deixar sua marca na rodada de apenas uma partida na NBA. Olha onde ele ficou buscar a bola:
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira os resultados completos de quinta (6) na NBA
Phoenix Suns 115 x 102 Los Angeles Clippers
- Matéria
- Mais Notícias