Bronny James até tentou, mas não conseguiu parar a enterrada do gigante Victor Wembanyama em um dos principais jogos da rodada desta quarta-feira, no dia 5 de novembro. Apesar disso, foi o primogênito de LeBron James que saiu com a vitória com o Los Angeles Lakers. Assista no Lance! esse e outros destaques a seguir.

Ninguém para o Wemby!

Com mais de 2,20 metros de altura, Victor Wembanyama se tornou uma máquina tanto no ataque quanto na defesa do San Antonio Spurs. O pivô pode não conseguir a vitória em todas as ocasiões, mas sempre entrega muitos "highlights" nas partidas. Dessa vez, a vítima foi Bronny James; assista.

Não é só pelo seu poder ofensivo que Wemby se destaca. Acompanhe abaixo a rapidez do francês para acompanhar o DeAndre Ayton e garantir o toco.

O que vai, volta!

O Spurs conta com Wembanyama para liderar a equipe em quadra, e o Los Angeles Lakers tem Luka Doncic para responder a altura. Para confirmar a virada, o esloveno brilhou tanto que chocou até os companheiros de equipe LeBron e Austin Reaves, que acompanhavam do banco.

Esse lance, aliás, não foi o único momento de impressionar de Doncic. Assista abaixo, em dois ângulos diferentes, um passe capaz de confundir até os câmeras.

Mais um europeu em destaque: Nikola Jokic

Ainda sobre passes assustadores, destaca-se esse lance de Nikola Jokic contra o Miami Heat. O sérvio não precisou nem ter a visão completa para entregar com tranquilidade, e de costas, a bola para Christian Braun.

Warriors e o valor do trabalho em equipe

Antes de voltar aos talentos individuais, não dá para deixar de fora essa movimentação impressionante do Golden State Warriors. A jogada envolveu todos os jogadores em quadra até a finalização bem sucedida direto da linha dos três.

Novatos da NBA com força total

Os astros veteranos da NBA não decepcionam ao entregar lances e lances brilhantes, mas é inegável a força que chegam os jovens jogadores para a atual temporada. Em destaque, o número 1 do draft se manteve firme no ataque do Dallas Mavericks, mesmo com a acirrada derrota para New Orleans Pelicans. Veja essa ponte aérea absurda de Cooper Flagg.

A sétima escolha do Draft também aparece nos destaques da rodada da NBA. Dessa vez, do outro lado da quadra, Jeremiah Fears encontrou essa cesta bizarra para abrir vantagem para o Pelicans.

Confira os resultados completos de quarta (5)

Philadelphia 76ers 121 x 132 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 103 x 114 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 112 x 103 Indiana Pacers

Washington Wizards 107 x 136 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 114 x 137 New York Knicks

Houston Rockets 124 x 109 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 101 x 99 Dallas Mavericks

Miami Heat 112 x 122 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 116 x 118 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 119 x 121 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 116 x 121 Sacramento Kings