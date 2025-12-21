Lebron alcança melhor marca de 2025 em noite trágica do Lakers

Aos 40 anos, LeBron James provou que o tempo parece não passar para o seu basquete. O camisa 23 alcançou sua melhor marca de pontuação em 2025 no último sábado (20), sendo o único ponto positivo na derrota do Los Angeles Lakers para o rival Los Angeles Clippers, por 103 a 88.

Apesar da noite inspirada do ala, o restante do elenco sofreu com a falta de pontaria e não conseguiu acompanhar o ritmo do astro. Sozinho, LeBron não foi capaz de conter Kawhi Leonard, que anotou 32 pontos, e James Harden, que contribuiu com 21 na vitória do time da Califórnia.

Maiores pontuações de Lebron na carreira

61 pontos – contra o Charlotte Bobcats (03/03/2014): O recorde absoluto da sua carreira, jogando pelo Miami Heat. 57 pontos – contra o Washington Wizards (03/11/2017): Atuação histórica em sua segunda passagem pelo Cleveland Cavaliers. 56 pontos – contra o Toronto Raptors (20/03/2005): Seu primeiro grande recorde, ainda aos 20 anos de idade. 56 pontos – contra o Golden State Warriors (05/03/2022): Já veterano pelos Lakers, em uma exibição de gala no clássico da Califórnia. 55 pontos – contra o Milwaukee Bucks (20/02/2009): No auge físico da sua primeira passagem por Cleveland. 52 pontos – contra o Milwaukee Bucks (10/12/2005): Uma de suas maiores exibições ofensivas como jovem astro. 52 pontos – contra o New York Knicks (04/02/2009): O "show" anual no lendário Madison Square Garden. 51 pontos – contra o Utah Jazz (09/02/2005): A primeira vez na carreira que LeBron ultrapassou a marca dos 50 pontos.

Luka Doncic lesiona e vira desfalque

Luka Doncic, sofreu uma lesão na perna esquerda durante o segundo quarto da partida do último sábado (20). Segundo a ESPN, o problema ocorreu após uma colisão com o armador adversário, Bogdan Bogdanovic.

Antes de deixar a partida, o esloveno anotou 12 pontos, distribuiu duas assistências e pegou cinco rebotes nos 20 minutos em que esteve em quadra. O calouro Dalton Knecht foi o escolhido para iniciar o segundo tempo na vaga de Doncic.

Além do astro, os Lakers conta com outros três jogadores no departamento médico: Austin Reaves (panturrilha esquerda), Deandre Ayton (cotovelo esquerdo) e Rui Hachimura (virilha direita).