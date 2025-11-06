LeBron James fala sobre Stephen Curry: 'Ele sabe que arruinou o basquete'

Uma conversa entre três das maiores mentes do basquete moderno resultou em uma definição perfeita sobre o impacto de Stephen Curry na NBA. Durante o podcast "Mind the Game", apresentado por LeBron James e JJ Redick, o astro dos Warriors foi o convidado da vez, e o debate sobre a revolução do arremesso de três pontos gerou uma declaração histórica de LeBron. Essa é uma discussão emocionante sobre LeBron James, Curry, e seu impacto na NBA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James, Stephen Curry e JJ Redick no podcast Mind The Game (Foto: Reprodução)

Enquanto discutiam como Curry mudou a percepção dos arremessos de longa distância, JJ Redick, um dos grandes chutadores da história, preparou o terreno:

— Essa é uma ótima pergunta. Porque você sabe que arruinou o jogo.

LeBron James não hesitou e foi direto:

— Você arruinou o jogo. É isso.

A fala, longe de ser uma crítica, foi o maior elogio possível à influência de Curry. LeBron explicou como o camisa 30 dos Warriors redefiniu a forma como o basquete é jogado em todos os níveis, das quadras de rua à NBA. LeBron James e Curry ambos influenciaram drasticamente a NBA.

continua após a publicidade

— O que você está fazendo nas quadras está transcendendo toda uma geração — afirmou LeBron. — Você não sabia. No início você só arremessava. Você apenas estava lá, fazendo suas coisas, mas quando clicou em você e você começou a olhar em volta e era tipo 'Oh uau'.

O próprio Curry reconheceu que o termo "arruinar o jogo" já o persegue há tempos, citando seu ex-técnico no Golden State Warriors.

— Quando Mark Jackson voltou a transmitir depois que ele nos treinou, ele disse isso na transmissão e foi tirado de contexto — lembrou Curry. — Ele disse: 'Ele está arruinando o jogo. Eu ando pelas quadras do ensino médio agora e… Eles só fazem arremessos de 3 agora'.

continua após a publicidade

JJ Redick apontou que Curry foi o verdadeiro pioneiro em transformar o arremesso de três em uma arma de volume e eficiência, algo que a liga inteira tentou copiar.

— Você foi o primeiro — disse Redick a Curry. — Acho que foi o primeiro ano do Stevie Kerr (técnico dos Warriors), que você pulou para 200 tentativas de bolas de 3… E a Liga te acompanhou. O Dame (Lillard), o Klay (Thompson)… e agora é como se não fosse incomum ter 3 ou 4 caras no elenco fazendo centenas de arremessos.

Curry complementou, revelando que a mudança foi encorajada pela diretoria dos Warriors, que já via a vantagem analítica de seus arremessos.

— O Bob Myers (ex-GM) foi o primeiro que me disse: 'Você deveria fazer 15 arremessos [de 3] por jogo' — contou Curry. — E eu tipo: 'Espera, o quê?' Você sabe como é difícil conseguir 12 boas chances de arremessos? Mas ele é um daqueles que diz: 'Por que não? A matemática diz que 15 arremessos de 3 para você é ótimo'. Inspirados por LeBron James e Curry, a NBA continua a evoluir.