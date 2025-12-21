Luka Doncic sofre lesão e abandona jogo dos Lakers na NBA

O astro do Los Angeles Lakers, Luka Doncic, sofreu uma lesão na perna esquerda durante o segundo quarto da derrota para o Los Angeles Clippers, por 103 a 88, e não retornou à quadra após o intervalo. Segundo a ESPN, o problema ocorreu após uma colisão com o armador adversário, Bogdan Bogdanovic.

— Eu o vi mancando no final do primeiro tempo. Ele veio até mim no intervalo e disse que não conseguia continuar. Não tenho mais nenhuma informação — afirmou o técnico dos Lakers, JJ Redick, em coletiva após o jogo.

Antes de deixar a partida, o esloveno anotou 12 pontos, distribuiu duas assistências e pegou cinco rebotes nos 20 minutos em que esteve em quadra. O calouro Dalton Knecht foi o escolhido para iniciar o segundo tempo na vaga de Doncic.

Esta não é a primeira vez que a perna esquerda do camisa 77 vira motivo de preocupação. Em outubro deste ano, Luka desfalcou a equipe por três jogos devido a uma contusão na parte inferior do membro, embora o incidente deste sábado (20) pareça não ter relação direta com o problema anterior.

Além do astro, os Lakers conta com outros três jogadores no departamento médico: Austin Reaves (panturrilha esquerda), Deandre Ayton (cotovelo esquerdo) e Rui Hachimura (virilha direita).

Lebron James, que anotou 36 pontos na partida, não deixou o assunto de lado e comentou sobre as lesões após a partida.

-A pior coisa no esporte são as lesões. E não só no basquete, mas no esporte em geral. Você controla o que pode controlar, mas com o que temos em quadra, quem estiver uniformizado, temos que entrar e executar o nosso melhor, e na defesa, temos que nos apoiar e ajudar uns aos outros - disse o camisa 23.

Próximo jogo do Lakers

O Lakers enfrenta o Phoenix Suns na madrugada de terça para quarta-feira (23 para 24), às 23h (de Brasília), na PHX Arena, em Phoenix. O único canal de transmissão do jogo será o NBA League Pass (streaming).