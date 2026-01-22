Knicks batem recorde e aplicam maior vitória de sua história na NBA

Liderado por Jalen Brunson, o New York Knicks atropelou o Brooklyn Nets por 120 a 66, encerrando uma sequência negativa de quatro derrotas e apenas três vitórias nos últimos 12 jogos. Mais do que o alívio na tabela, a vantagem de 54 pontos garantiu a maior vitória da história da franquia na NBA, superando o recorde anterior de 48 pontos de diferença.

O armador dos Knicks anotou 20 pontos e distribuiu cinco assistências, enquanto Karl-Anthony Towns contribuiu com 14 pontos e oito rebotes. Pelo lado dos Nets, que tiveram uma atuação ofensiva negativa, o destaque solitário foi Michael Porter Jr., com apenas 12 pontos.

Knicks vence Nets na NBA (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Shai vence duelo de MVPs

O Oklahoma City Thunder superou o Milwaukee Bucks por 122 a 102 e, no duelo de MVPs, Shai Gilgeous-Alexander levou a melhor contra Giannis Antetokounmpo. O armador anotou 40 pontos e distribuiu 11 assistências, enquanto o ala-pivô grego terminou a partida com 19 pontos e 14 rebotes.

Os Bucks não atravessam uma boa fase, acumulando derrotas recentes (o time ocupa apenas a 11ª posição do Leste), e os rumores sobre uma possível troca de Antetokounmpo continuam a assombrar os torcedores de Milwaukee.

Hawks vence por dois pontos e encerra sequência de derrotas

O Atlanta Hawks venceu o Memphis Grizzlies por 124 a 122 e encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas. Ja Morant anotou 23 pontos, distribuiu 12 assistências e conseguiu três bloqueios, mas o esforço não foi suficiente para parar Jalen Johnson, que brilhou com 32 pontos, 15 rebotes e oito assistências.

Veja todos os resultados da última rodada da NBA (21)

Sacramento Kings 117 x 130 Miami Heat

Charlotte Hornets 87 x 94 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 119 x 104 Indiana Pacers

New York Knicks 120 x 66 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 104 x 112 Detroid Pistons

Memphis Grizzlies 122 x 124 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 102 x 122 Oklahoma City Thunder

102 x 122 Sacramento Kings 109 x 122 Toronto Raptors

