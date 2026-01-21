Draymond Green critica meme de fãs da NBA: 'Costumava arrmessar bem'

Os memes se tornaram presença constante entre os fãs nas modalidades esportivas com a popularização das redes sociais. Em meio a dinastia do Golden State Warriors na NBA, uma montagem de Draymond Green com uma mochila virou um sucesso no X (antigo Twitter). Desde então, a edição aparece quando o ala acerta uma cesta de três.

Quem acompanha a NBAtt — como é chamada a comunidade de fãs da liga no X — certamente já se deparou com o meme de Green. Na imagem original, o astro dos Warriors aparece arremessando do perímetro, mas a montagem clássica adiciona uma mochila em suas costas com a legenda: "Everybody gangsta until Draymond Green starts hitting threes" (Todo mundo é marrento até o Draymond Green começar a acertar de três, em inglês).

Meme de Draymond Green, do Warriors, na NBA (Foto: Reprodução/X)

O meme virou uma forma de celebrar um lance bom a longa distância ou provocar quando há um momento ruim do jogador. Em entrevista ao "The Richard Show", nesta quarta-feira (21), Draymond abriu o jogo sobre o azar que a montagem deu em sua carreira.

— Meu arremesso foi pro car* no momento em que aquele meme saiu. No exato momento que postaram essa merda. Lembro que eu costumava arremessar bem pra car* — disse o ala do Warriors.

Na carreira, Green registra um total de 797 cestas de três pontos convertidas. O destaque vai para a temporada de 2014/15, quando marcou 111 vezes do perímetro. Por outro lado, a edição de 2021/22 da NBA contou com apenas 16 bolas de longa distância do ala do Warriors.

