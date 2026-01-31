Stephen Curry se lesiona e vira desfalque do Warriors na NBA

Stephen Curry deixou a partida com uma lesão no joelho direito durante jogo do Golden State Warriors na temporada regular da NBA. Nesta sexta-feira (30), o time de San Francisco foi derrotado pelo Detroit Pistons por 131 a 124. O armador, que já enfrentava problemas na mesma região nas últimas semanas, não retornou ao confronto após sair no terceiro quarto.

O incidente ocorreu quando Curry converteu uma bandeja sofrendo falta nos minutos finais do terceiro período do jogo. Após a jogada, o armador de 37 anos começou a mancar, foi examinado pela equipe médica ainda em quadra e, logo em seguida, deixou o jogo em direção ao vestiário.

O problema no joelho já o afetava antes do confronto com Detroit, por isso, a saída não assustou a comissão técnica. Na semana anterior, o camisa 30 apareceu no relatório médico com inchaço e dores após treino individual, antes do primeiro confronto contra o Minnesota Timberwolves, quando foi diagnosticada uma inflamação na patela. Apesar disso, Curry participou da partida.

Para não forçar a lesão de Steph, a equipe decidiu poupá-lo no compromisso seguinte. A liberação, no entanto, não demorou a acontecer, e o astro esteve disponível para os jogos contra o Utah Jazz e o Detroit Pistons. Após o duelo desta sexta-feira (30), Curry foi visto aplicando gelo no joelho direito e deixou a arena ainda mancando, sem falar com a imprensa.

Steve Kerr adotou um tom cauteloso após a partida, indicando que a avaliação inicial não sugere gravidade, embora reconheça que o problema vem "incomodando" o astro recentemente. O técnico ainda informou que detalhes sobre a condição do jogador seriam divulgados no dia seguinte.

O calendário da NBA oferece um breve alívio para a situação. Os Warriors terão três dias sem jogos até terça-feira (3), quando recebem o Philadelphia 76ers no Chase Center. Esse intervalo será importante para a reavaliação da condição física do armador. Com a segunda metade da temporada se aproximando após o All-Star Break, a franquia enfrenta a decisão entre buscar resultados imediatos ou preservar a saúde de seu maior ídolo da era moderna.

Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors contra Detroit Pistons na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

