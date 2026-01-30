Cooper Flagg anota 49 pontos e coloca o nome na história da NBA

A NBA testemunhou, na noite desta quinta-feira (29), uma das atuações mais impressionantes de um novato em todos os tempos. Cooper Flagg, a sensação do Dallas Mavericks, entregou uma performance digna de lenda ao anotar 49 pontos na partida contra o Charlotte Hornets. Com o feito, o jovem de apenas 19 anos se tornou o atleta mais jovem a fazer 45+ pontos em uma partida da NBA.

Apesar do show individual de Cooper Flagg no American Airlines Center, o resultado final não foi o esperado para a torcida texana. Em um jogo decidido nos segundos finais, os Mavericks foram superados pelos Hornets por 123 a 121. O roteiro foi cruel para o prodígio de Dallas: após um erro de passe do próprio, seu ex-colega de faculdade, Kon Knueppel, roubou a bola e converteu os lances livres que selaram a vitória de Charlotte.

Kon Knueppel, nº 7 do Charlotte Hornets, e Cooper Flagg, nº 32 do Dallas Mavericks, na partida entre Dallas Mavericks e Charlotte Hornets na NBA (Foto: NBAE Cooper Neill / NBAE via Getty Images / AFP)

Com os 49 pontos, Cooper Flagg tornou-se o jogador com menos de 20 anos com a maior pontuação em um único jogo na história da liga, superando os 45 pontos de Cliff Robinson em 1980. Mais do que isso, a consistência e a agressividade ofensiva do ala dos Mavericks o colocaram no mesmo patamar estatístico de Michael Jordan em sua temporada de estreia, consolidando Cooper Flagg como o favorito absoluto ao prêmio de Calouro do Ano.

Golden State Warriors prepara proposta de peso para tirar Antetokounmpo do Bucks

Segundo o jornalista Anthony Slater, jornalista que cobre o Golden State Warriors na ESPN americana, a franquia de San Francisco está disposta a abrir mão de suas principais joias para tirar Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks.

Após tentativas frustradas de buscar grandes estrelas na última offseason, a diretoria do Warriors parece decidida a entregar ao astro Stephen Curry um parceiro de elite para maximizar seus últimos anos de alto nível.

De acordo com Slater, para convencer o Milwaukee Bucks a abrir mão de seu maior ídolo, o Golden State Warriors estruturou um pacote que une talento imediato e futuro garantido. Os nomes na mesa são os pilares da nova geração dos Warriors: Brandin Podziemsk, Jonathan Kuminga, que é visto como o ativo mais valioso do Warriors hoje, e múltiplas escolhas de 1ª rodada de 2032.