Saiba tudo sobre a polêmica que pode punir franquia e estrela da NBA

Uma verdadeira bomba explodiu nos bastidores da NBA na última quarta-feira (3), envolvendo o astro Kawhi Leonard, o proprietário do Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, e um suposto acordo financeiro ilícito. A reportagem, conduzida pelo jornalista Pablo Torre, apresentou documentos que indicam um possível esquema para violar as normas da liga, o que provocou uma refutação formal e imediata por parte da franquia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em um comunicado oficial, a organização do Clippers classificou as alegações como infundadas e buscou esclarecer a natureza das relações comerciais entre seus parceiros e atletas.

A posição da franquia e a investigação da NBA

A equipe defende que não há qualquer impedimento ou irregularidade em acordos de patrocínio firmados diretamente entre jogadores e empresas que também patrocinam o time.

continua após a publicidade

Kawhi Leonard e Paul George em ação pelo Los Angeles Clippers (Foto: Andrew D. Bernstein / Getty Images via AFP)

— Nem Steve Ballmer, nem a organização do Clippers exerceram qualquer tipo de supervisão sobre o contrato de endosso independente de Kawhi com a Aspiration — declarou a franquia. — Sugerir o contrário é factualmente incorreto.

A defesa do Clippers argumenta que a posição de Ballmer na empresa Aspiration era a de um investidor minoritário, sem poder de influência sobre as operações contratuais da companhia. Adicionalmente, a organização afirma que tanto Ballmer quanto a própria franquia foram financeiramente prejudicados pela Aspiration, que decretou falência após ter sido patrocinadora oficial da equipe nas temporadas de 2021/22 e 2022/23.

continua após a publicidade

O centro da acusação de Pablo Torre reside em um pagamento de US$ 28 milhões da Aspiration para Leonard, que supostamente não teve uma contrapartida contratual em serviços de publicidade ou marketing. A denúncia, baseada em testemunhos de ex-funcionários, sugere que o valor funcionaria como um complemento salarial extraoficial, violando as regras do teto salarial da NBA.

Diante da seriedade das alegações e da resposta da equipe, a NBA confirmou que dará início a um processo de investigação formal para apurar todos os fatos. Caso seja comprovada a existência de um esquema para contornar as normas financeiras da liga, as partes envolvidas — jogador, proprietário e franquia — estarão sujeitas a sanções rigorosas, conforme estipulado pelo Acordo Coletivo de Trabalho.