Bastidores da NBA: Treinador expõe drama e defende filho de LeBron James

A trajetória de Bronny James no basquete profissional tem sido marcada por intensas projeções desde sua seleção como a 55ª escolha no Draft de 2024 da NBA. Como atleta do Los Angeles Lakers e filho de LeBron James, o jovem ala-armador lida com uma pressão e um nível de crítica considerados atípicos para um jogador em seu segundo ano de desenvolvimento na liga.

Bronny James em jogo entre Lakers e Mavericks na Summer League (Foto: Reprodução / X: @mavericks)

Preparador técnico de LeBron James sai em defesa de Bronny

A defesa mais contundente do processo de amadurecimento do atleta veio de Chris Brickley, preparador técnico que trabalha com a família James. Em entrevista a uma rádio, Brickley abordou o peso das críticas que Bronny recebe constantemente por sua ascendência.

— É muito duro, porque no fim das contas, ele não escolheu ser filho do LeBron. Ele é um ótimo garoto, de verdade. E dá para ver como isso é um ponto delicado para a família. Ninguém aqui gostaria que mexessem com o próprio filho. Mas Bronny é bom, e eu acredito que ele vai atingir o auge em um ou dois anos — afirmou Brickley.

Bronny estreou na NBA na temporada 2024/25

Durante sua temporada de estreia, Bronny James participou de 27 jogos da temporada e 2 dos playoffs, registrando médias de 2.3 pontos, 0.7 rebotes e 0.8 assistências. Embora as estatísticas sejam modestas, seu desempenho na G League, a liga de desenvolvimento da NBA, demonstrou potencial para uma maior contribuição na equipe principal. A expectativa é que, em sua segunda temporada, o atleta receba mais minutos em quadra para dar seguimento ao seu progresso.

A temporada 2025-26 é considerada um período crucial para o futuro de Bronny na liga. A projeção é que um aumento no tempo de jogo lhe permita consolidar seu espaço na rotação da equipe e expor suas habilidades ofensivas. A continuidade da carreira de seu pai, LeBron James, adiciona uma camada de complexidade ao cenário, mas a eventual aposentadoria do astro pode proporcionar a Bronny a oportunidade de firmar uma identidade própria na NBA.