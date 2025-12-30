Onze partidas movimentaram a noite da NBA na última segunda-feira (29). A rodada teve grandes altos e baixos para Nikola Jokic, que precisou abandonar o jogo devido a uma lesão. Assim como na última rodada, Draymond Green voltou a ser uma personagem no duelo entre Golden State Warriors e Brooklyn Nets. Confira todos os destaques a seguir.

De ponto aréa a lesão

Embora não tenha costume de enterrar, Nikola Jokic tem muito talento e pode fazer isso com uma facilidade de poucos. O duelo entre Denver Nuggets e Miami Heat começou agitado e, logo nos primeiros minutos, o pivô recebeu uma linda ponte aéra de Jamal Murray.

NIKOLA JOKIC NA PONTE AÉREA



O IMPOSSÍVEL ACONTECEUpic.twitter.com/44FDRF8PGp — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 30, 2025

No período seguinte, um grande prejuízo para a equipe de Denver: uma lesão no joelho esquerdo de Jokic. O desfalque foi sentido pelo time, que terminou com a derrota para o Heat por 147 a 123. Veja o momento da lesão no vídeo abaixo.

Prayers up for Nikola Jokic 🙏 pic.twitter.com/WzhISIMNDd — Beastbrook (@Beastbr00k0) December 30, 2025

Nikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Belo trabalho em equipe do Spurs

A enterrada de Jokic não foi a única de impressionar na rodada. Ainda no primeiro quarto, Stephon Castle encontrou um rápido Victor Wembanyama com ajuda da tabela. O pivô francês aproveitou a ponte aréa para empatar a parcial para o San Antonio Spurs – que não conseguiu segurar a liderança, e foi derrotado por 113 a 101.

MEU DEUS DO CÉU



STEPHON CASTLE JOGANDO A BOLA NA TABELA PRO VICTOR WEMBANYAMA VOAR PRA PONTE AÉREA



É HORA DO SHOW 🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/WK8Mv8VRWM — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 30, 2025

De muito (muito) longe!

Parece que os 12 minutos iniciais deixaram os jogadores empolgados nesta segunda-feira (29). Ao fim do relógio no primeiro quarto, Nickeil Alexander-Walker acertou uma cesta do meio da quadra. O mais surpreendente? O astro jogou a bola com a mão esquerda, e ele é destro.

One-legged buzzer beater from halfcourt??



With the left???



Nickeil Alexander-Walker just did that 🤯 pic.twitter.com/csB8vn5jRY — NBA (@NBA) December 30, 2025

Em velocidade máxima

Um passe errado deu a bola direto nas mãos de Brandon Miller. Da área de defesa ao ataque em poucos segundos, o ala embalou uma enterrada impressionante na cabeça do Kyle Kuzma.

QUE ISSO



BRANDON MILLER MARTELANDO A BOLA NA CABEÇA DO KYLE KUZMA



DEPOIS JOGOU ELE PRA FORA DA QUADRA E CHAMOU ELE DE BURRÃO DO C*RALHO (Dumb ass b*tch)



😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/0PMluYjzDo — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 30, 2025

Draymond Green voltou a polemizar

O polêmico Draymond Green protagonizou nova cena de provocação na vitória do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets por 120 a 107. Dessa vez, no entanto, não foi para nenhum adversário. O veterano estava conversando com um torcedor idoso rival.

Veja todos os resultados da rodada

Milwaukee Bucks 123 x 113 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 115 x 101 Washington Wizards

Golden State Warriors 120 x 107 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 123 x 147 Miami Heat

Orlando Magic 106 x 107 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 136 x 101 Chicago Bulls

Indiana Pacers 119 x 126 Houston Rockets

New York Knicks 130 x 125 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 129 x 140 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 113 x 101 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 122 x 125 Portland Trail Blazers

