NBA All-Star Game 2026: Com LeBron, Curry e domínio estrangeiro, veja times

O final de semana mais aguardado pelos fãs de basquete chegou. O NBA All-Star Game 2026, sediado no Chase Center, em San Francisco, traz uma mudança drástica e empolgante no formato: o confronto direto entre Time Estados Unidos e Time Mundo.

Stephen Curry em ação no NBA All-Star Game de 2025 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Mesmo com o desfalque de última hora de Giannis Antetokounmpo (lesionado), o Time Mundo entra em quadra para provar sua hegemonia. A força internacional é incontestável: 6 dos últimos 7 prêmios de MVP da liga pertencem a jogadores deste elenco, com destaque para o tricampeão Nikola Jokic, o atual detentor do troféu Shai Gilgeous-Alexander e as duas conquistas anteriores do grego Giannis Antetokounmpo.

Confira os elencos para o NBA All-Star Game:

World Team (Time Mundo)

Nikola Jokic (Nuggets)

Luka Doncic (Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Victor Wembanyama (Spurs)

Jamal Murray (Nuggets)

Pascal Siakam (Pacers)

Karl-Anthony Towns (Knicks)

Deni Avdija (Trail Blazers)

Técnico: Darko Rajakovic (Raptors)

USA Stripes

Stephen Curry (Warriors)

LeBron James (Lakers)

Kevin Durant (Rockets)

Jaylen Brown (Celtics)

Jalen Brunson (Knicks)

Kawhi Leonard (Clippers)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Norman Powell (Heat)

Técnico: Mitch Johnson (Spurs)

USA Stars

Anthony Edwards (Timberwolves)

Tyrese Maxey (76ers)

Devin Booker (Suns)

Chet Holmgren (Thunder)

Scottie Barnes (Raptors)

Cade Cunningham (Pistons)

Jalen Duren (Pistons)

Jalen Johnson (Hawks)

Técnico: J.B. Bickerstaff (Pistons)

