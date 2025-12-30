Nikola Jokic sente lesão no joelho e preocupa o Nuggets na NBA
Pivô sérvio deixou a quadra no segundo período do jogo contra o Miami Heat
O Denver Nuggets teve dois grandes prejuízos na rodada da última segunda-feira (29) da NBA. Além da derrota por 147 a 123 para o Miami Heat, o astro sérvio Nikola Jokic sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o segundo período do jogo e precisou deixar a quadra. O pivô passará por exames ainda nesta terça-feira (30) para avaliar a gravidade do problema. Veja o momento da lesão no vídeo abaixo.
Prayers up for Nikola Jokic 🙏 pic.twitter.com/WzhISIMNDd— Beastbrook (@Beastbr00k0) December 30, 2025
Jokic estava no garrafão, compondo a defesa do Nuggets, quando sofreu um pisão acidental do companheiro de equipe Spencer Jones, o que provocou uma aparente hiperextensão do joelho esquerdo. O jogador caiu imediatamente e levou a mão à região, demonstrando bastante dor, e deixou a quadra mancando.
— Tudo o que sei é que Jokic sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisa passar pelo processo de recuperação. Imediatamente, ele percebeu que algo estava errado. Qualquer lesão é terrível. Principalmente para alguém tão especial quanto ele. Saberemos mais amanhã e seguiremos em frente como equipe - disse o técnico do Nuggets, David Adelman, após o jogo.
Antes de deixar o jogo, Nikola Jokic atuou por 19 minutos e contribuiu com 21 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Além do sérvio, o Nuggets sofre com outros três desfalques importantes na sequência da NBA: o ala Aaron Gordon, com uma lesão no posterior da coxa, o armador Christian Braun, com lesão no tornozelo esquerdo, e o ala Cam Johnson, que machucou o joelho direito.
Denver Nuggets é derrotado pelo Miami Heat
No duelo da última segunda-feira (29), Nuggets e Heart foram ao intervalo empatados por 63 pontos, mas a ausência de Jokic mudou completamente o rumo do jogo. Na volta do intervalo, o time de Miami anotou 47 pontos no terceiro período, encaminhando a vitória. O ala-armador Norman Powell foi o principal destaque da equipe, com 25 pontos.
