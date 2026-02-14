A NBA All-Star Weekend está de volta neste fim de semana, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, quando acontecerá o famoso jogo das estrelas. A partir desta sexta-feira (13), as atividades se iniciam na Kia Forum e serão finalizadas no Intuit Dome, na Califórnia. Assim como o tradicional All-Star Game, no domingo (16), os torneios do grande evento contam com novos formatos para animar ainda mais os fãs do melhor basquete do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Kevin Durant supera Michael Jordan e alcança nova grande marca na NBA; entenda

Atual casa do Los Angeles Clippers, o Intuit Dome será o palco para os principais eventos do All-Star Weekend, na ordem de programação: o Rising Stars, Torneio de Habilidades, Torneio de Três Pontos, Torneio de Enterradas e o Jogo das estrelas. Agora, confira com o Lance!, em detalhes, a programação e como funciona cada competição.

Programação completa do NBA All-Star 2026

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Jogo das celebridades do NBA All-Star - 21h (de Brasília) - Kia Forum

Rising Stars - Semifinal 1 - 23h (de Brasília) - Intuit Dome

Rising Stars - Semifinal 2 - 23h55 (de Brasília) - Intuit Dome

Rising Stars - Final - 00h35 (de Brasília) - Intuit Dome

Sábado, 14 de fevereiro

Media Day do NBA All-Star - 15h30 (de Brasília) - Intuit Dome (NBA League Pass)

All-Star Saturday Night - a partir das 19h (de Brasília) - Intuit Dome

- Torneio de três pontos

- Kia Shooting Stars

- Torneio de enterradas

Domingo, 15 de fevereiro

Jogo 1 das Estrelas da NBA (All-Star Game) - EUA Estrelas x Mundo - 19h (de Brasília) - Intuit Dome

Jogo 2 das Estrelas da NBA (All-Star Game) - Vencedor do jogo 1 x EUA Listras - 19h55 (de Brasília) - Intuit Dome

Jogo 3 das Estrelas da NBA (All-Star Game) - Perdedor do jogo 1 x EUA Listras - 20h25 (de Brasília) - Intuit Dome

Jogo final das Estrelas da NBA (All-Star Game) - 21h10 (de Brasília) - Intuit Dome

Vale destacar que todos os principais eventos da noite acontecerão no Intuit Dome, além de serem transmitidos, no Brasil, pela ESPN e através do streaming Disney+. A plataforma da NBA League Pass exibirá todos os torneios e disputas do NBA All-Star 2026.

continua após a publicidade

Como funciona e quem disputará o jogo das celebridades?

Para abrir um dos principais fim de semanas do calendário do basquete norte-americano, famosos são convidados para demonstrar um pouco de suas habilidades com a bola laranja. Entre as celebridades, é possível encontrar grandes nomes da música, da TV, ex-jogadores e até gigantes da WNBA.

Na atual edição do NBA All-Star, um dos times será liderado pelos irmãos Giannis, Alex e Thanasis Antetokounmpo, além de Mookie Betts, e o outro contará com o trio formado por Anthony Anderson, Lethal Shooter e Chris Brickley.

continua após a publicidade

Confira os participantes de cada time do jogo das celebridades

Como é o formato do Rising Stars da NBA All-Star?

O primeiro evento no Chase Center será o Rising Stars, na noite desta sexta-feira (14). Este jogo é disputado entre 21 jogadores da NBA que estão em sua primeiro ou segunda temporada, mais sete craques da G-League. Com 28 nomes ao todo, quatro times são formados: três com os 21 novatos da NBA e o último com os sete da liga de desenvolvimento da NBA.

O formato, estreado em 2023, conta com três jogos em todo o evento, com duas semifinais e uma final. Nos dois jogos iniciais, vencem os primeiros times a atingir ou ultrapassar 40 pontos, já a decisão será definida pela equipe que marcar 25 pontos primeiro.

Confira a ordem dos confrontos

Jogo 1: Time Melo x Time Vince

Jogo 2: Time T-Mac x Time Austin

Final: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Após um draft realizado pelos treinadores honorários Carmelo Anthony, Vince Carter, Tracy McGrady e Austin Rivers, os quatro times foram escolhidos. Confira as equipes completas abaixo:

Como é o Torneio de 3 Pontos?

A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". Haverá também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.

Confira os participantes

Devin Booker (Phoenix Suns) - Campeão em 2018

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Campeão em 2023 e 2024

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Norman Powell (Miami Heat)

Como é o Kia Shooting Stars?

O Kia Shooting Stars é uma competição de arremessos em equipe disputada durante o NBA All-Star Weekend, reunindo quatro times formados por três integrantes cada — dois jogadores da NBA e uma lenda da liga. A disputa tem dois rounds e é cronometrada: cada equipe compete sozinha e tem 1 minuto e 10 segundos para marcar pontos em sete estações de arremesso espalhadas pela quadra.

Os times precisam seguir obrigatoriamente a ordem das estações, da 1 à 7, e todos os três jogadores devem arremessar em cada ponto, avançando sempre juntos para a posição seguinte. Ao fim da primeira rodada, as duas equipes com maior pontuação avançam à final, e o time que fizer mais pontos no round decisivo é declarado vencedor.

Confira as quatro equipes

Torneio de enterradas

O último minitorneio da noite de sábado (14) será o de enterradas, em que quatro jogadores precisarão mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresenta duas enterradas, que serão avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.

Confira os jogadores

Carter Bryant (San Antonio Spurs)

Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)

Keshad Johnson (Miami Heat)

Jase Richardson (Orlando Magic)

Como será o novo formato do NBA All-Star Game 2025?

O NBA All-Star Game 2026 resgata a ideia de Estados Unidos contra Mundo, mas em um formato reformulado. Em vez do tradicional jogo único, o evento será novamente organizado como um mini-torneio entre equipes: duas compostas por jogadores norte-americanos e uma formada por atletas internacionais. Cada elenco terá pelo menos oito jogadores, e todas as partidas terão duração de 12 minutos.

O torneio seguirá um sistema de todos contra todos em sequência. No Jogo 1, a Equipe A enfrenta a Equipe B. A vencedora avança para encarar a Equipe C no Jogo 2, enquanto a derrotada enfrenta a mesma Equipe C no Jogo 3. Ao fim dessa fase, as duas equipes com melhor campanha se classificam para a final, o Jogo 4. Se houver empate triplo – com cada time somando uma vitória e uma derrota – o desempate será definido pelo saldo de pontos acumulado nas partidas iniciais.

Os 24 jogadores do NBA All-Star – 12 por conferência – serão escolhidos pelo modelo tradicional: titulares definidos por votos de fãs (50%), atletas (25%) e mídia (25%), e reservas indicados pelos técnicos, com a novidade de que a seleção será sem distinção de posição. Se a votação não garantir ao menos 16 jogadores dos EUA e oito internacionais, o comissário Adam Silver poderá convocar nomes extras para completar os elencos, o que pode fazer uma equipe ultrapassar o mínimo previsto de atletas.

Time EUA Estrelas: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson e Tyrese Maxey.

Time EUA Listras: Jayles Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry*, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell e De'Aaron Fox**.

Time Mundo: Giannis Antetokounmpo*, Deni Avdija, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander*, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Sengun, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama e Norman Powell**.

*Lesionados

**Com saída de Antetokounmpo, Fox entra para o Listras, enquanto Powell é transferido para o Mundo por ascendência da Jamaica

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte