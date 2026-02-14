10 anos do duelo épico entre LaVine e Gordon que mudou a NBA para sempre

Há 10 anos atrás acontecia um dos maiores (senão o maior) torneio de enterradas da história da NBA. Em 13 de fevereiro de 2016, o Air Canada Centre, em Toronto, deixou de ser um ginásio de basquete para se tornar o palco de uma exibição artística e atlética sem precedentes. Zach LaVine e Aaron Gordon não apenas competiram, eles redefiniram as leis da física e entregaram um espetáculo para o público.

Antes daquela noite, o Slam Dunk Contest (torneio de enterradas) passava por uma crise. Fãs e críticos diziam que o brilho de Vince Carter em 2000 jamais seria alcançado. Mas eles não contavam com duas pessoas. Um jovem do Minnesota Timberwolves (LaVine) e um tanque de guerra atlético do Orlando Magic (Gordon).

Zach Lavine e Aaron Gordon entraram para a história da NBA em 2016 (Foto: Divulgação)

O que aconteceu foi digno de Oscar. Gordon trouxe a criatividade que faltava, usando o mascote do Magic como suporte para enterradas que pareciam saídas de um videogame. Quem não se lembra dele sentado no ar, passando a bola por baixo das pernas enquanto saltava sobre o boneco? Foi ali que o mundo parou.

Do outro lado, Zach LaVine respondia assustadoramente. Se Gordon era a força e a inovação, LaVine era a personificação do voo. Ele transformou a linha do lance livre em seu ponto de decolagem pessoal.

Foram seis notas 50 consecutivas na rodada final e no desempate. O público, os jogadores à beira da quadra e os juízes estavam em êxtase.

Mesmo dez anos depois, a discussão ainda é a mesma: Aaron Gordon foi roubado? Zach LaVine levou o troféu para casa, tornando-se bicampeão consecutivo, mas Gordon saiu com o respeito eterno.

Para muitos, a enterrada "sentada" de Gordon foi a maior já feita em um concurso. Para outros, a facilidade com que LaVine executava movimentos de extrema dificuldade técnica justificou o título. O fato é que, naquela noite, não houve perdedores. O basquete venceu.

Desde 2016, todos os concursos de enterradas são comparados ao "Duelo de Toronto". Poucos chegaram perto. A rivalidade entre os dois não ficou apenas nos aros; ela impulsionou as carreiras de ambos, que se tornaram estrelas consolidadas na liga, Gordon inclusive coroando sua trajetória com um título pelo Denver Nuggets anos depois.

Hoje olhamos para trás com a certeza de que fomos testemunhas da história. Zach LaVine e Aaron Gordon não apenas enterraram uma bola, eles elevaram o patamar do entretenimento esportivo a um nível absurdo.

Relembre os números daquela noite espetacular na NBA:

Zach LaVine: 299 de 300 pontos possíveis.

Aaron Gordon: 3 notas 50 seguidas antes da rodada final de desempate.

Impacto: Considerado por 8 em cada 10 analistas como o maior concurso de todos os tempos.