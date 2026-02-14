Vítima do regulamento? Como a nova regra da NBA 'aposentou' LeBron James das premiações após 21 anos
Aos 41 anos, o "King" desafia a lógica, mas sucumbe à nova regra de 65 jogos
Pela primeira vez em 22 anos de uma carreira irretocável, o nome de LeBron James não constará em nenhuma votação de prêmios individuais da (MVP, All-NBA ou Defensor do Ano). O motivo não é técnico, mas burocrático: o King ultrapassou o limite de 17 ausências permitido pela nova regra da liga, tornando-se inelegível para as honrarias da temporada 2025/26.
Mas fica a pergunta que ecoa em entre os aficionados em basquete: se não fosse a regra, ele teria chances reais de ser premiado?
Aos 41 anos, LeBron James está em um território inexplorado. Analisando os números frios, a resposta sobre o que "pesou" mais é mista.
A idade cobrou seu preço. LeBron já soma 18 ausências em 2025/26 (muitas por gestão de carga e dores no ciático que o tirou de alguns jogos). Pela regra de Adam Silver, a disponibilidade é agora uma métrica de performance.
|Jogador (Equipe)
|Idade
|Jogos (GP)
|Pontos (PPG)
|Rebs (RPG)
|Asts (APG)
|Eficiência (FG%)
|Status de Premiação
LeBron James (LAL)
41
36
22.0
5.8
7.1
50.2%
Inelegível (18 faltas)
Luka Dončić (LAL)
26
42
32.8
7.8
8.6
47.3%
No limite (pode faltar 7)
Nikola Jokic (DEN)
30
39
28.9
12.2
10.7
61.4%
No limite (pode faltar 0)
Shai Gilgeous-Alex.
27
49
31.8
4.4
6.4
55.4%
Elegível (Seguro)
Anthony Edwards (MIN)
24
46
29.6
5.4
5.4
48.1%
Elegível (Seguro)
Jalen Johnson (ATL)
24
48
23.4
10.6
8.2
47.4%
No limite (pode faltar 0)
Se a regra dos 65 jogos não existisse, LeBron James seria um candidato fortíssimo para o All-NBA Third Team (Terceiro Time Ideal).
Embora sua pontuação tenha caído para a casa dos 22 pontos por jogo ( a menor desde seu ano de calouro), sua eficiência e capacidade de orquestrar o ataque do Lakers (ao lado de Luka Doncic e Austin Reaves) permanecem de elite. Em um cenário sem restrições de jogos, ele disputaria facilmente estaria na briga.
No entanto, para MVP, a conversa mudou. O volume de jogo de candidatos como o próprio Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic colocou o sarrafo em um nível que o LeBron de 41 anos, focado em chegar inteiro aos Playoffs, não tenta mais alcançar na temporada regular.
A performance ainda é de All-Star (ele foi eleito para o jogo festivo deste ano), mas a consistência física não consegue mais acompanhar.
Como "quem é Rei nunca perde a majestade", o declínio técnico é quase imperceptível. LeBron James continua entregando números que seriam o auge da carreira de muitos jogadores da consagrados da NBA.
|Jogador
|Temporada do Auge
|Pontos
|Rebotes
|Assistências
LeBron James
2025-26 (41 anos)
22.0
5.8
7.1
Marcus Smart
2022-23 (Auge)
11.4
3.2
6.1
Andrew Wiggins
2016-17 (Auge)
23.6
4.0
2.3
Aaron Gordon
2017-18 (Auge)
17.6
7.9
2.3
Derrick White
2023-24 (Auge)
15.2
4.2
5.2
Enquanto a liga é dominada por jovens como Doncic e SGA, os três maiores ícones do século ainda entregam basquete de alto nível. Mas o gráfico de produtividade x saúde começou a divergir.
|Estrela (Equipe)
|Idade
|Jogos (GP)
|Pontos (PPG)
|Assist. (APG)
|3P%
|Status Premiação
LeBron James (LAL)
41
36
22.0
7.1
31%
Inelegível
Kevin Durant (HOU)
37
45
25.8
4.4
40%
Elegível (Seguro)
Stephen Curry (GSW)
37
39
27.2
4.8
39%
Elegível (No limite)
LeBron James é quem mais sente o peso dos anos na disponibilidade. Com apenas 36 jogos, ele é o único do trio já oficialmente fora das premiações. O Rei perdeu o direito aos troféus de metal, mas os dados provam que ele ainda não perdeu a majestade dentro das quatro linhas,
