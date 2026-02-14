menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Vítima do regulamento? Como a nova regra da NBA 'aposentou' LeBron James das premiações após 21 anos

Aos 41 anos, o "King" desafia a lógica, mas sucumbe à nova regra de 65 jogos

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/02/2026
14:30
Atualizado há 2 minutos
LeBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa lance livre contra o Brooklyn Nets, em 3 de fevereiro de 2026. (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa lance livre contra o Brooklyn Nets, em 3 de fevereiro de 2026. (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

Pela primeira vez em 22 anos de uma carreira irretocável, o nome de LeBron James não constará em nenhuma votação de prêmios individuais da (MVP, All-NBA ou Defensor do Ano). O motivo não é técnico, mas burocrático: o King ultrapassou o limite de 17 ausências permitido pela nova regra da liga, tornando-se inelegível para as honrarias da temporada 2025/26.

LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena. (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/Afp)
LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/AFP)

Mas fica a pergunta que ecoa em entre os aficionados em basquete: se não fosse a regra, ele teria chances reais de ser premiado?

Aos 41 anos, LeBron James está em um território inexplorado. Analisando os números frios, a resposta sobre o que "pesou" mais é mista.

A idade cobrou seu preço. LeBron já soma 18 ausências em 2025/26 (muitas por gestão de carga e dores no ciático que o tirou de alguns jogos). Pela regra de Adam Silver, a disponibilidade é agora uma métrica de performance.

Jogador (Equipe)IdadeJogos (GP)Pontos (PPG)Rebs (RPG)Asts (APG)Eficiência (FG%)Status de Premiação

LeBron James (LAL)

41

36

22.0

5.8

7.1

50.2%

Inelegível (18 faltas)

Luka Dončić (LAL)

26

42

32.8

7.8

8.6

47.3%

No limite (pode faltar 7)

Nikola Jokic (DEN)

30

39

28.9

12.2

10.7

61.4%

No limite (pode faltar 0)

Shai Gilgeous-Alex.

27

49

31.8

4.4

6.4

55.4%

Elegível (Seguro)

Anthony Edwards (MIN)

24

46

29.6

5.4

5.4

48.1%

Elegível (Seguro)

Jalen Johnson (ATL)

24

48

23.4

10.6

8.2

47.4%

No limite (pode faltar 0)

Se a regra dos 65 jogos não existisse, LeBron James seria um candidato fortíssimo para o All-NBA Third Team (Terceiro Time Ideal).

Embora sua pontuação tenha caído para a casa dos 22 pontos por jogo ( a menor desde seu ano de calouro), sua eficiência e capacidade de orquestrar o ataque do Lakers (ao lado de Luka Doncic e Austin Reaves) permanecem de elite. Em um cenário sem restrições de jogos, ele disputaria facilmente estaria na briga.

No entanto, para MVP, a conversa mudou. O volume de jogo de candidatos como o próprio Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic colocou o sarrafo em um nível que o LeBron de 41 anos, focado em chegar inteiro aos Playoffs, não tenta mais alcançar na temporada regular.

A performance ainda é de All-Star (ele foi eleito para o jogo festivo deste ano), mas a consistência física não consegue mais acompanhar.

Como "quem é Rei nunca perde a majestade", o declínio técnico é quase imperceptível. LeBron James continua entregando números que seriam o auge da carreira de muitos jogadores da consagrados da NBA.

JogadorTemporada do AugePontosRebotesAssistências

LeBron James

2025-26 (41 anos)

22.0

5.8

7.1

Marcus Smart

2022-23 (Auge)

11.4

3.2

6.1

Andrew Wiggins

2016-17 (Auge)

23.6

4.0

2.3

Aaron Gordon

2017-18 (Auge)

17.6

7.9

2.3

Derrick White

2023-24 (Auge)

15.2

4.2

5.2

Enquanto a liga é dominada por jovens como Doncic e SGA, os três maiores ícones do século ainda entregam basquete de alto nível. Mas o gráfico de produtividade x saúde começou a divergir.

Estrela (Equipe)IdadeJogos (GP)Pontos (PPG)Assist. (APG)3P%Status Premiação

LeBron James (LAL)

41

36

22.0

7.1

31%

Inelegível

Kevin Durant (HOU)

37

45

25.8

4.4

40%

Elegível (Seguro)

Stephen Curry (GSW)

37

39

27.2

4.8

39%

Elegível (No limite)

LeBron James é quem mais sente o peso dos anos na disponibilidade. Com apenas 36 jogos, ele é o único do trio já oficialmente fora das premiações. O Rei perdeu o direito aos troféus de metal, mas os dados provam que ele ainda não perdeu a majestade dentro das quatro linhas,

