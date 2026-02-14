Pela primeira vez em 22 anos de uma carreira irretocável, o nome de LeBron James não constará em nenhuma votação de prêmios individuais da (MVP, All-NBA ou Defensor do Ano). O motivo não é técnico, mas burocrático: o King ultrapassou o limite de 17 ausências permitido pela nova regra da liga, tornando-se inelegível para as honrarias da temporada 2025/26.

LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/AFP)

Mas fica a pergunta que ecoa em entre os aficionados em basquete: se não fosse a regra, ele teria chances reais de ser premiado?

Aos 41 anos, LeBron James está em um território inexplorado. Analisando os números frios, a resposta sobre o que "pesou" mais é mista.

A idade cobrou seu preço. LeBron já soma 18 ausências em 2025/26 (muitas por gestão de carga e dores no ciático que o tirou de alguns jogos). Pela regra de Adam Silver, a disponibilidade é agora uma métrica de performance.

Jogador (Equipe) Idade Jogos (GP) Pontos (PPG) Rebs (RPG) Asts (APG) Eficiência (FG%) Status de Premiação LeBron James (LAL) 41 36 22.0 5.8 7.1 50.2% Inelegível (18 faltas) Luka Dončić (LAL) 26 42 32.8 7.8 8.6 47.3% No limite (pode faltar 7) Nikola Jokic (DEN) 30 39 28.9 12.2 10.7 61.4% No limite (pode faltar 0) Shai Gilgeous-Alex. 27 49 31.8 4.4 6.4 55.4% Elegível (Seguro) Anthony Edwards (MIN) 24 46 29.6 5.4 5.4 48.1% Elegível (Seguro) Jalen Johnson (ATL) 24 48 23.4 10.6 8.2 47.4% No limite (pode faltar 0)

Se a regra dos 65 jogos não existisse, LeBron James seria um candidato fortíssimo para o All-NBA Third Team (Terceiro Time Ideal).

Embora sua pontuação tenha caído para a casa dos 22 pontos por jogo ( a menor desde seu ano de calouro), sua eficiência e capacidade de orquestrar o ataque do Lakers (ao lado de Luka Doncic e Austin Reaves) permanecem de elite. Em um cenário sem restrições de jogos, ele disputaria facilmente estaria na briga.

No entanto, para MVP, a conversa mudou. O volume de jogo de candidatos como o próprio Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic colocou o sarrafo em um nível que o LeBron de 41 anos, focado em chegar inteiro aos Playoffs, não tenta mais alcançar na temporada regular.

A performance ainda é de All-Star (ele foi eleito para o jogo festivo deste ano), mas a consistência física não consegue mais acompanhar.

Como "quem é Rei nunca perde a majestade", o declínio técnico é quase imperceptível. LeBron James continua entregando números que seriam o auge da carreira de muitos jogadores da consagrados da NBA.

Jogador Temporada do Auge Pontos Rebotes Assistências LeBron James 2025-26 (41 anos) 22.0 5.8 7.1 Marcus Smart 2022-23 (Auge) 11.4 3.2 6.1 Andrew Wiggins 2016-17 (Auge) 23.6 4.0 2.3 Aaron Gordon 2017-18 (Auge) 17.6 7.9 2.3 Derrick White 2023-24 (Auge) 15.2 4.2 5.2

Enquanto a liga é dominada por jovens como Doncic e SGA, os três maiores ícones do século ainda entregam basquete de alto nível. Mas o gráfico de produtividade x saúde começou a divergir.

Estrela (Equipe) Idade Jogos (GP) Pontos (PPG) Assist. (APG) 3P% Status Premiação LeBron James (LAL) 41 36 22.0 7.1 31% Inelegível Kevin Durant (HOU) 37 45 25.8 4.4 40% Elegível (Seguro) Stephen Curry (GSW) 37 39 27.2 4.8 39% Elegível (No limite)

LeBron James é quem mais sente o peso dos anos na disponibilidade. Com apenas 36 jogos, ele é o único do trio já oficialmente fora das premiações. O Rei perdeu o direito aos troféus de metal, mas os dados provam que ele ainda não perdeu a majestade dentro das quatro linhas,