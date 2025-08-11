Relembre atuação histórica de Stephen Curry em ouro dos EUA em Paris 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 foi um grande marco para os fãs de basquete que puderam acompanhar as maiores estrelas da NBA em palco mundial. Com um renovado "Dream Team", os Estados Unidos conquistaram o ouro olímpico sobre a França em uma emocionante final. Mesmo um ano depois, no dia 10 de agosto, os lances de Stephen Curry na decisão ainda se destacam entre os amantes do esporte nas redes sociais.

Após vencer quatro títulos da NBA, Curry foi atrás de sua medalha olímpica inédita junto a um elenco de peso dos Estados Unidos. O dono do recorde de 4 mil bolas de três na liga resolveu mostrar seu talento no perímetro para o mundo e, "de quebra", garantir o ouro nos Jogos de Paris contra os donos da casa.

O armador do Golden State Warriors pode não ter ficado com o MVP, mas foi o grande responsável pela resposta norte-americana contra a França na reta final. A premiação de melhor jogador do torneio ficou com LeBron James, por sua consistência em toda campanha.

Nos últimos três minutos de jogo, Curry converteu quatro bolas de longa distância para selar a vitória por 98 a 87. Ao todo, o astro contribuiu com 24 pontos - 12 destes no período final -, um rebote, cinco assistências e dois roubos de bola.

Atuação brilhante de Curry é ainda celebrada pela web

— Como jogador, é difícil. Mas você tem que respeitar. Tipo, aquilo foi insano. 99,99999% dos jogadores no mundo errariam aquele arremesso. Só um poderia acertar: ele — comentou o francês Nicolas Batum, ala do Los Angeles Clippers na NBA, em entrevista para documentário sobre o histórico ouro olímpico dos Estados Unidos.

Além do desempenho em quadra, outro detalhe chamou atenção dos torcedores que acompanhavam a história sendo feita: a comemoração "Night Night" de Curry. Contra as probabilidades, o armador do Warriors recebeu a bola do ex-companheiro Kevin Durant e resolveu enfrentar as duas marcações de peso da França. O talento, então, falou mais alto do que as expectativas, e cesta foi convertida nos segundos finais.

Stephen Curry comemorando com "Night Night" na final das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Relembre como foi o jogo

O Dream Team dos Estados Unidos bateu a França por 98 a 87 neste sábado (10) e conquistou o ouro do basquete masculino das Olimpíadas de Paris. O grande destaque da partida foi Stephen Curry, que fez 24 pontos - 12 destes no último período - e comandou a vitória americana. Os donos da casa ficam com a prata, e a Sérvia com o bronze.

O jogo foi equilibrado do início ao fim, mas com certo controle do time americano, que fechou o primeiro quarto com vantagem de 20 a 15. No segundo período, o duelo seguiu no mesmo ritmo, com o Dream Team melhor, mas sem conseguir desgarrar no placar. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar em 49 a 41 para os EUA.

Após a pausa, a França cresceu de produção e o equilíbrio se manteve. Comandados por Yabusele e Wembanyama, os donos da casa venceram o terceiro quarto por 25 a 23, mas o placar seguiu com os americanos em 72 a 66.

No quarto período, os franceses ensaiaram recuperação e chegaram a diminuir a vantagem para apenas três pontos. Contudo, Stephen Curry chamou a responsabilidade e marcou 12 pontos em três minutos para consolidar a vitória em 98 a 87 e a medalha de ouro para os EUA.