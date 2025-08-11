Kyrie Irving e LeBron James: Armador quebra o silêncio e fala sobre separação

O armador do Dallas Mavericks e astro da NBA, Kyrie Irving falou em entrevista recente, sobre os motivos que o levaram a solicitar sua troca do Cleveland Cavaliers em 2017. O atleta atribuiu a decisão, que encerrou a parceria com LeBron James, uma das duplas de maior sucesso da liga na década passada, a dois fatores principais: a ambição por um papel de maior protagonismo e a imaturidade com que lidou com a situação na época.

Jayson Tatum e Kyrie Irving são protagonistas das finais da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Kyrie Irving iniciou sua fala contextualizando o início de sua trajetória e o carinho pela cidade, ao mesmo tempo em que fez uma autocrítica sobre seu desenvolvimento. — Comecei minha carreira em Cleveland e amo a cidade. Mas quando você é jovem e está em um time que perde bastante, muitos maus hábitos se formam. Eu adquiri maus hábitos, não era um jogador vencedor. Assumo a responsabilidade em relação a isso — admitiu.

O ponto de virada em sua carreira foi a chegada de estrelas como LeBron James. — Sempre que você joga com LeBron, existe uma grande cobertura da mídia, e isso leva a muitas narrativas distorcidas, muita política, coisas que as pessoas não veem nas câmeras — afirmou, fazendo questão de rechaçar qualquer animosidade pessoal. — Não é que eu não gostei de jogar com LeBron, ou não goste de LeBron, pelo contrário, ele é um cara incrível, meu irmão, o melhor de todos —

LeBron James e Kyrie Irving pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Elsa/AFP)

O astro apresentou um motivo fundamentalmente simples para sua decisão: a necessidade de seguir um novo caminho. — No fim, eu só precisava seguir em frente, sabe? E as pessoas precisavam aceitar isso, e foi difícil. Todos querem uma análise super aprofundada, mas não poderia ser mais simples: tinha chegado a hora de eu ir embora, não importa o que as pessoas achem — declarou.

O atleta defendeu sua autonomia sobre as próprias escolhas e criticou os julgamentos externos sobre sua carreira. — Eu não mudaria nada do que aconteceu. Simplesmente é a minha vida, a minha carreira. Ninguém deveria poder dizer o que gostaria de fazer no meu lugar de forma legítima. Nenhum de vocês sabe o que teria feito, nenhum de vocês sabe, de fato, o que acontecia — concluiu, deixando uma mensagem enigmática para o futuro: — Enfim, no final da minha carreira, vocês vão saber — disse o jogador.

Kyrie Irving e LeBron James

A parceria entre Kyrie Irving e LeBron James no Cleveland Cavaliers, que durou de 2014 a 2017, é uma das mais memoráveis e impactantes da história recente da NBA. Juntos, eles levaram a franquia a um patamar de excelência, culminando em três títulos da Conferência Leste e um campeonato da NBA que foi conquistado de forma épica e inesquecível.

O ponto alto da dupla foi, sem dúvida, a conquista do título da NBA de 2016. Esta campanha é lendária não apenas por ter sido o primeiro e único campeonato na história do Cleveland Cavaliers, mas pela maneira como foi conquistado.