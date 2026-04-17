Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti marcado para o Palmeiras na Libertadores
Cabine de vídeo checou o lance e acionou o árbitro Piero Maza em campo
A Conmebol liberou os áudios do VAR no lance que gerou o pênalti a favor do Palmeiras diante do Sporting Cristal, na Libertadores. A cobrança foi convertida por Flaco López e o alviverde venceu a partida por 2 a 1.
No campo, o lateral Arthur disputa uma bola com o jogador do Sporting Cristal e inicialmente o árbitro chileno Piero Maza não assinala falta. Na sequência, a cabine do VAR, comandada por Juan Lara, também do Chile, analisa que há um calço involuntário do adversário do time peruano, mas que derruba o atleta do Palmeiras.
No vídeo divulgado pela Conmebol, o diálogo entre o Lara e o assistente do VAR na cabine identifica o toque e entende que Arthur conduzia a bola à frente quando é derrubado, o que configura pênalti na interpretação da arbitragem. Veja abaixo a conversa da cabine de arbitragem divulgado.
-VAR: Com essa me parece que há um calço
-AVAR: Sim, exato
-VAR: O jogador de verde tem o controle e acaba sendo calçado. Me parece que ele leva a bola controlada à frente e o jogador de azul [do Sporting Cristal] acaba fazendo um calço.
-AVAR: Sim, acaba derrubado ele
-VAR: Recomendo revisão por possível pênalti
-Árbitro: Perfeito, pênalti sem cartão
Tudo sobre
