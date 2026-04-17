Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti marcado para o Palmeiras na Libertadores

Cabine de vídeo checou o lance e acionou o árbitro Piero Maza em campo

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 17/04/2026
09:50
Atualizado há 2 minutos
VAR chamou árbitro para revisão e marcação de pênalti para o Palmeiras
VAR chamou árbitro para revisão e marcação de pênalti para o Palmeiras. (Foto: Reprodução/Conembol)
A Conmebol liberou os áudios do VAR no lance que gerou o pênalti a favor do Palmeiras diante do Sporting Cristal, na Libertadores. A cobrança foi convertida por Flaco López e o alviverde venceu a partida por 2 a 1.

No campo, o lateral Arthur disputa uma bola com o jogador do Sporting Cristal e inicialmente o árbitro chileno Piero Maza não assinala falta. Na sequência, a cabine do VAR, comandada por Juan Lara, também do Chile, analisa que há um calço involuntário do adversário do time peruano, mas que derruba o atleta do Palmeiras.

No vídeo divulgado pela Conmebol, o diálogo entre o Lara e o assistente do VAR na cabine identifica o toque e entende que Arthur conduzia a bola à frente quando é derrubado, o que configura pênalti na interpretação da arbitragem. Veja abaixo a conversa da cabine de arbitragem divulgado.

-VAR: Com essa me parece que há um calço

-AVAR: Sim, exato

-VAR: O jogador de verde tem o controle e acaba sendo calçado. Me parece que ele leva a bola controlada à frente e o jogador de azul [do Sporting Cristal] acaba fazendo um calço.

-AVAR: Sim, acaba derrubado ele

-VAR: Recomendo revisão por possível pênalti

-Árbitro: Perfeito, pênalti sem cartão

Piero Maza marcou pênalti após revisão do VAR
Piero Maza marcou pênalti após revisão do VAR. (Foto: Reprodução/Conembol)

