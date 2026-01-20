Jimmy Butler sofre lesão e está fora da temporada da NBA

O Golden State Warriors, que vinha em ascensão na temporada da NBA, recebeu um duro golpe nesta segunda-feira (19). Na partida vitoriosa contra o Miami Heat, o ala Jimmy Butler, um dos destaques da equipe, sofreu uma ruptura de LCA (ligamento cruzado anterior) no joelho direito. A gravidade da lesão o tirará das quadras pelo restante da temporada, comprometendo as chances do time de São Francisco na disputa por uma vaga nos playoffs.

O lance ocorreu a sete minutos do terceiro quarto, quando Butler saltou no garrafão para receber um passe e colidiu no ar com Davion Mitchell, do Heat. O retorno desequilibrado ao chão causou uma torção visível no joelho do jogador, que caiu imediatamente, alegando sentir muita dor.

Apesar do susto, o senso de humor do ala prevaleceu. Ao deixar a quadra, Butler sorriu e brincou com os árbitros, dizendo que eles lhe deviam dois lances livres. O armador Stephen Curry, ao final do jogo, comentou a atitude do amigo: "No verdadeiro estilo Jimmy, ele sempre vai se divertir, não importa a situação", pontuou Curry, ressaltando a leveza do veterano mesmo diante do ocorrido.

Jimmy Butler se choca com Davion Mitchell e sofre lesão no joelho no terceiro quarto, no Chase Center, em 19/1/2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP).

Azar em momento de ascensão

A lesão chega em um momento de maré positiva para o Warriors, que havia vencido 12 de seus últimos 16 jogos e estava em uma escalada rumo à zona de classificação. O desempenho recente de Butler era crucial nesse processo. Aos 36 anos e 128 dias, o ala se torna o jogador mais velho a sofrer a ruptura dos ligamentos do joelho nos últimos 79 anos da liga.

O técnico da franquia, Steve Kerr, classificou o acontecimento como um "golpe devastador" para o elenco, que se mostrou "preocupado" e "abatido", aguardando mais informações sobre o estado do atleta, de acordo com a ESPN.

Para contornar a ausência de Butler, o Golden State Warriors poderá solicitar à NBA a ativação da Disabled Player Exception (DPE), uma ferramenta regulamentar que permite às equipes substituir um jogador com lesão grave que o impeça de atuar por um longo período ou pelo restante da temporada. Se aprovada, a franquia terá a permissão de absorver um contrato no valor de até 28 milhões de dólares para este ano. A franquia terá até o dia 5 de fevereiro, que é o prazo final de trocas, para avaliar a situação.

Jimmy Butler deixa a quadra com lesão no joelho após colisão com Davion Mitchell, no Chase Center, em 19/1/2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP).

