Qual a verdade por trás da explosão dos Knicks nos playoffs?

A sequência dominante do New York Knicks nos playoffs da NBA levanta uma questão: o que explica a explosão da equipe na pós-temporada? Com quatro vitórias consecutivas e um saldo de +135 pontos, o time de Nova York atingiu seu melhor nível no momento decisivo, mas essa ascensão começou bem antes.

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A virada que mudou o rumo

O ponto de mudança da campanha veio ainda na primeira rodada. O Knicks chegou a estar em desvantagem na série contra o Hawks, perdendo por 2 a 1, mas reagiu de forma contundente.

Com uma sequência sólida, a equipe venceu os três jogos seguintes com autoridade e garantiu a classificação. A partir desse momento, o time ganhou confiança e passou a apresentar um nível de desempenho mais consistente.

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Base construída na temporada regular

A recuperação nos playoffs se apoia em uma base já construída. O New York Knicks terminou a temporada regular na terceira colocação da Conferência Leste, com 53 vitórias, para 26 derrotas.

A virada na série inicial, porém, parece ter sido o gatilho para a evolução vista na pós-temporada.

Eficiência ofensiva

Um dos principais fatores está na forma como o Knicks passou a atacar. A equipe melhorou a movimentação de bola, criou melhor espaçamento e passou a gerar oportunidades com mais consistência.

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Contra o Philadelphia 76ers, no primeiro jogo da semifinal de conferência, o domínio foi absoluto, com vantagem que chegou a 39 pontos. A defesa adversária não conseguiu acompanhar a velocidade e a organização ofensiva do time nova-iorquino.

Segundo Karl-Anthony Towns, pivô do Knicks, a evolução passa diretamente pela execução:

— Estamos entendendo melhor o sistema e executando o que queremos fazer. Isso tem feito a diferença.

Karl-Anthony Towns, do New York Knicks, reage após converter uma cesta de três pontos contra o Philadelphia 76ers no jogo um da segunda rodada dos playoffs da Conferência Leste (Foto: Al bello/Getty images/Afp)

Ajustes que mudaram o time

Segundo Towns, a evolução passa por mudanças feitas ao longo dos playoffs, especialmente após a série contra o Atlanta Hawks:

— Mudamos algumas coisas e isso tem sido muito bom para nós, afirmou.

Os ajustes tornaram o time mais dinâmico e menos previsível ofensivamente.

Domínio, mas com cautela

Apesar do momento dominante, o discurso dentro do vestiário é de controle. O Knicks ainda precisa de três vitórias para avançar na série semifinal da Conferência Leste.