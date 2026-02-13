menu hamburguer
NBA

Fim de uma era: Chris Paul, anuncia aposentadoria da NBA

Aos 40 anos, um dos maiores assistentes da história deixa as quadras

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/02/2026
16:20
Chris Paul na partida de Miami Heat x Los Angeles Clippers (Foto: Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraChris Paul na partida de Miami Heat x Los Angeles Clippers (Foto: Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
O mundo da NBA foi pego de surpresa na tarde desta sexta-feira (13) com o anúncio oficial da aposentadoria de Chris Paul. O lendário armador, conhecido como Point God, confirmou que está pendurando os tênis aos 40 anos, encerrando uma das trajetórias mais brilhantes e influentes da história do basquete americano.

Chris Paul no Clippers (Foto: Reprodução / Instagram @laclippers)
Chris Paul no Clippers (Foto: Reprodução / Instagram @laclippers)

Embora o veterano tivesse o plano interno de se aposentar ao fim da temporada 2025/26, o desfecho foi acelerado por movimentos de mercado. Após ser dispensado pelo Toronto Raptors, Chris Paul optou por não buscar uma nova equipe e decidiu antecipar o seu adeus definitivo às quadras.

Chris Paul deixa o basquete como o segundo maior assistente de todos os tempos da NBA com mais de 12 mil assistências, atrás apenas de John Stockton, e também ocupa a segunda posição no ranking histórico de roubos de bola. Ao longo de 21 temporadas, foram 12 seleções para o All-Star Game, 11 aparições nos times ideais da liga (All-NBA) e nove vezes escolhido para os times de elite defensiva.

Draftado em 2005 pelo New Orleans Hornets, CP3 transformou todas as franquias por onde passou. Elevou o patamar do Los Angeles Clippers na era "Lob City", levou o Houston Rockets a bater de frente com o lendário Golden State Warriors e foi a peça fundamental para conduzir o Phoenix Suns de volta às Finais da NBA em 2021. Recentemente, ainda levou sua experiência ao San Antonio Spurs e ao Toronto Raptors.

Embora o título da NBA tenha sido o único troféu que faltou em sua galeria, o impacto de Chris Paul vai muito além das conquistas coletivas. Ele foi o mentor de grandes estrelas da nova geração e serviu como presidente da associação de jogadores (NBPA) por oito anos.

