Fim de uma era: Chris Paul, anuncia aposentadoria da NBA

O mundo da NBA foi pego de surpresa na tarde desta sexta-feira (13) com o anúncio oficial da aposentadoria de Chris Paul. O lendário armador, conhecido como Point God, confirmou que está pendurando os tênis aos 40 anos, encerrando uma das trajetórias mais brilhantes e influentes da história do basquete americano.

Chris Paul no Clippers (Foto: Reprodução / Instagram @laclippers)

Embora o veterano tivesse o plano interno de se aposentar ao fim da temporada 2025/26, o desfecho foi acelerado por movimentos de mercado. Após ser dispensado pelo Toronto Raptors, Chris Paul optou por não buscar uma nova equipe e decidiu antecipar o seu adeus definitivo às quadras.

Chris Paul deixa o basquete como o segundo maior assistente de todos os tempos da NBA com mais de 12 mil assistências, atrás apenas de John Stockton, e também ocupa a segunda posição no ranking histórico de roubos de bola. Ao longo de 21 temporadas, foram 12 seleções para o All-Star Game, 11 aparições nos times ideais da liga (All-NBA) e nove vezes escolhido para os times de elite defensiva.

Draftado em 2005 pelo New Orleans Hornets, CP3 transformou todas as franquias por onde passou. Elevou o patamar do Los Angeles Clippers na era "Lob City", levou o Houston Rockets a bater de frente com o lendário Golden State Warriors e foi a peça fundamental para conduzir o Phoenix Suns de volta às Finais da NBA em 2021. Recentemente, ainda levou sua experiência ao San Antonio Spurs e ao Toronto Raptors.

Embora o título da NBA tenha sido o único troféu que faltou em sua galeria, o impacto de Chris Paul vai muito além das conquistas coletivas. Ele foi o mentor de grandes estrelas da nova geração e serviu como presidente da associação de jogadores (NBPA) por oito anos.