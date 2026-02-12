NBA suspende jogadores após briga generalizada; veja vídeo

A NBA anunciou na última quarta-feira (11) a suspensão do ala-pivô Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, por sete partidas após o jogador deixar o banco de reservas e se envolver na briga generalizada que marcou o confronto contra o Charlotte Hornets, na última segunda-feira (9) à noite.

ISAIAH STEWART RUNNING AFTER BRIDGES TO THROW PUNCHES AT HIM 😭😭😭 pic.twitter.com/Ae107v0tni — NBACentel (@TheNBACentel) February 10, 2026

Além do ala, a liga americana também puniu Miles Bridges e Moussa Diabaté, dos Hornets, com quatro jogos de suspensão cada por participarem da confusão. O pivô Jalen Duren, dos Pistons, pegou somente duas partidas por iniciar o episódio, segundo comunicado oficial da NBA.

No momento da briga, todos os quatro jogadores receberam faltas técnicas e foram ejetados da partida. Stewart levou a pior em consideração seu histórico recorrente de atos antidesportivos.

As consequências também vão afetar o bolso dos atletas. Segundo Bobby Marks, da ESPN, Stewart deixará de receber US$ 724.138 durante o período de punição. Bridges perderá US$ 689.655, enquanto Duren terá desconto de US$ 89.423, e Diabaté, de US$ 62.641.

Início da confusão entre jogadores do Detroit Pistons e Charlotte Hornets (Foto: David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como começou a briga?

A briga generalizada começou no terceiro quarto, após um desentendimento entre Moussa Diabaté e Jalen Duren, que empurrou o rosto do adversário. A tensão escalou rapidamente quando Isaiah Stewart deixou o banco para confrontar Miles Bridges; a troca de agressões incluiu um soco de Bridges e um "mata-leão" aplicado por Stewart, exigindo a intervenção da arbitragem e até de policiais para conter o tumulto.

Após o incidente, os atletas tentaram minimizar o episódio, com Duren classificando a confusão como fruto de um jogo "excessivamente competitivo" e de emoções à flor da pele. Já Miles Bridges utilizou as redes sociais para se desculpar com a torcida e a organização do Charlotte Hornets, justificando sua conduta como uma forma de proteger seus companheiros de equipe.

