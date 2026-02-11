Curry se junta a Shai em lista de desfalques para o All-Star Game da NBA
Muitos jogadores apresentaram lesões e serão poupados do evento
- Matéria
- Mais Notícias
O NBA All-Star Game 2026 sofreu um duro golpe com uma onda de desfalques de peso. Após as baixas confirmadas de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Luka Doncic (Lakers), o astro Stephen Curry é o mais novo nome a ficar fora da festa em Los Angeles.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O camisa 30 do Golden State Warriors desfalcou sua equipe nos últimos quatro jogos devido à síndrome da dor patelofemoral, o popular "joelho de corredor". Esta seria a 12ª participação consecutiva de Curry defendendo o time da Conferência Oeste no jogo das estrelas.
Atual campeão e MVP, Shai Gilgeous-Alexander também está fora devido a uma lesão no abdômen e será substituído pelo turco Alperen Sengun (Rockets). Já o grego Giannis Antetokounmpo teve uma distensão na panturrilha e é mais um a integrar o departamento médico da liga.
O Los Angeles Lakers é a franquia mais prejudicada, perdendo seus dois principais pilares: Luka Doncic, com um problema muscular na coxa esquerda, e LeBron James, que sofre com artrite no pé esquerdo.
Pela primeira vez em 22 temporadas, LeBron não participará do All-Star Game. O "King", que estaria no banco de reservas desta edição, quebra uma sequência histórica de presenças no evento desde seu segundo ano na liga.
➡️Knicks vence na prorrogação e Wemby brilha sobre Lakers na NBA
Novo formato do NBA All-Star Game
Para esta temporada, a NBA mudou o formato da disputa do torneio principal, que contará com três equipes: dois Time Estados Unidos (Estrelas e Listras), compostos por atletas do país, e um Time Mundo, com jogadores de outras partes do planeta.
Time Estrelas
- Scottie Barnes | Toronto Raptors
- Cade Cunningham | Detroit Pistons
- Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves
- Jalen Johnson | Atlanta Hawks
- Devin Booker | Phoenix Suns
- Jalen Duren | Detroit Pistons
- Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder
- Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers
- Técnico: J. B. Bickerstaff
Time Listras
- Jaylen Brown | Boston Celtics
- Jalen Brunson | New York Knicks
- Kevin Durant | Houston Rockets
- Kawhi Leonard | LA Clippers
- Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers
- Norman Powell | Miami Heat
- Técnico: Mitch Johnson
Time Mundo
- Deni Avdija | Portland Trail Blazers
- Nikola Jokic | Denver Nuggets
- Jamal Murray | Denver Nuggets
- Pascal Siakam | Indiana Pacers
- Karl-Anthony Towns | New York Knicks
- Victor Wembanyama | San Antonio Spurs
- *Alperen Sengun | Houston Rockets (no lugar de Shai)
- Técnico: Darko Rajakovic
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias