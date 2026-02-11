Curry se junta a Shai em lista de desfalques para o All-Star Game da NBA

O NBA All-Star Game 2026 sofreu um duro golpe com uma onda de desfalques de peso. Após as baixas confirmadas de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Luka Doncic (Lakers), o astro Stephen Curry é o mais novo nome a ficar fora da festa em Los Angeles.

O camisa 30 do Golden State Warriors desfalcou sua equipe nos últimos quatro jogos devido à síndrome da dor patelofemoral, o popular "joelho de corredor". Esta seria a 12ª participação consecutiva de Curry defendendo o time da Conferência Oeste no jogo das estrelas.

Atual campeão e MVP, Shai Gilgeous-Alexander também está fora devido a uma lesão no abdômen e será substituído pelo turco Alperen Sengun (Rockets). Já o grego Giannis Antetokounmpo teve uma distensão na panturrilha e é mais um a integrar o departamento médico da liga.

O Los Angeles Lakers é a franquia mais prejudicada, perdendo seus dois principais pilares: Luka Doncic, com um problema muscular na coxa esquerda, e LeBron James, que sofre com artrite no pé esquerdo.

Pela primeira vez em 22 temporadas, LeBron não participará do All-Star Game. O "King", que estaria no banco de reservas desta edição, quebra uma sequência histórica de presenças no evento desde seu segundo ano na liga.

Curry durante All Star Game da NBA (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Novo formato do NBA All-Star Game

Para esta temporada, a NBA mudou o formato da disputa do torneio principal, que contará com três equipes: dois Time Estados Unidos (Estrelas e Listras), compostos por atletas do país, e um Time Mundo, com jogadores de outras partes do planeta.

Time Estrelas

Scottie Barnes | Toronto Raptors Cade Cunningham | Detroit Pistons Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves Jalen Johnson | Atlanta Hawks Devin Booker | Phoenix Suns Jalen Duren | Detroit Pistons Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers Técnico: J. B. Bickerstaff

Time Listras

Jaylen Brown | Boston Celtics

Jalen Brunson | New York Knicks

Kevin Durant | Houston Rockets

Kawhi Leonard | LA Clippers

Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers

Norman Powell | Miami Heat

Técnico: Mitch Johnson

Time Mundo