imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Curry se junta a Shai em lista de desfalques para o All-Star Game da NBA

Muitos jogadores apresentaram lesões e serão poupados do evento

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 11/02/2026
10:02
74th NBA All-Star Game
O NBA All-Star Game 2026 sofreu um duro golpe com uma onda de desfalques de peso. Após as baixas confirmadas de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Luka Doncic (Lakers), o astro Stephen Curry é o mais novo nome a ficar fora da festa em Los Angeles.

O camisa 30 do Golden State Warriors desfalcou sua equipe nos últimos quatro jogos devido à síndrome da dor patelofemoral, o popular "joelho de corredor". Esta seria a 12ª participação consecutiva de Curry defendendo o time da Conferência Oeste no jogo das estrelas.

Atual campeão e MVP, Shai Gilgeous-Alexander também está fora devido a uma lesão no abdômen e será substituído pelo turco Alperen Sengun (Rockets). Já o grego Giannis Antetokounmpo teve uma distensão na panturrilha e é mais um a integrar o departamento médico da liga.

O Los Angeles Lakers é a franquia mais prejudicada, perdendo seus dois principais pilares: Luka Doncic, com um problema muscular na coxa esquerda, e LeBron James, que sofre com artrite no pé esquerdo.

Pela primeira vez em 22 temporadas, LeBron não participará do All-Star Game. O "King", que estaria no banco de reservas desta edição, quebra uma sequência histórica de presenças no evento desde seu segundo ano na liga.

➡️Knicks vence na prorrogação e Wemby brilha sobre Lakers na NBA

74th NBA All-Star Game
Curry durante All Star Game da NBA (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Novo formato do NBA All-Star Game

Para esta temporada, a NBA mudou o formato da disputa do torneio principal, que contará com três equipes: dois Time Estados Unidos (Estrelas e Listras), compostos por atletas do país, e um Time Mundo, com jogadores de outras partes do planeta.

Time Estrelas

  1. Scottie Barnes | Toronto Raptors
  2. Cade Cunningham | Detroit Pistons
  3. Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves
  4. Jalen Johnson | Atlanta Hawks
  5. Devin Booker | Phoenix Suns
  6. Jalen Duren | Detroit Pistons
  7. Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder
  8. Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers
  9. Técnico: J. B. Bickerstaff

Time Listras

  • Jaylen Brown | Boston Celtics
  • Jalen Brunson | New York Knicks
  • Kevin Durant | Houston Rockets
  • Kawhi Leonard | LA Clippers
  • Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers
  • Norman Powell | Miami Heat
  • Técnico: Mitch Johnson

Time Mundo

  1. Deni Avdija | Portland Trail Blazers
  2. Nikola Jokic | Denver Nuggets
  3. Jamal Murray | Denver Nuggets
  4. Pascal Siakam | Indiana Pacers
  5. Karl-Anthony Towns | New York Knicks
  6. Victor Wembanyama | San Antonio Spurs
  7. *Alperen Sengun | Houston Rockets (no lugar de Shai)
  8. Técnico: Darko Rajakovic

