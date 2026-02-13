Sérvio estreia na NBA e marca primeiros pontos após superar câncer e lesão

Nikola Topić, escolha nº 12 do draft de 2024 da NBA, estreou oficialmente pelo Oklahoma City Thunder na quinta-feira (12), em uma jornada emocionante de superação. O atleta, que enfrentou um câncer nos testículos e uma grave lesão no joelho, anotou dois pontos na derrota da equipe para o Milwaukee Bucks por 110 a 93.

A entrada do sérvio em quadra, no final do primeiro período, foi marcada por uma calorosa ovação dos torcedores presentes na arena em Oklahoma. No quarto seguinte, o sérvio converteu seu primeiro arremesso na liga, próximo à linha de lance livre.

Nada parou Nikola

Sua aguardada estreia na NBA foi postergada por problemas de saúde. Antes de ser selecionado no Draft, o armador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em uma partida decisiva das finais da Liga Adriática, apenas um mês antes do evento. Apesar da seriedade da lesão, o Thunder demonstrou confiança e apostou no seu potencial.

O processo de recuperação se tornou ainda mais desafiador com o diagnóstico de câncer testicular durante a pré-temporada. Topić passou por cirurgia em outubro de 2025 e realizou sessões de quimioterapia, iniciando o tratamento em novembro. Quatro meses depois, recebeu a liberação médica para retornar às quadras.

— É uma grande conquista. Não consigo descrever o suficiente a pessoa que ele é, a força mental, a maturidade, a resiliência. Ele não jogou muito basquete nos últimos dois anos, saiu de uma recuperação de um ano e imediatamente recebeu um diagnóstico inesperado, tendo que passar por três sessões de quimioterapia. O fato de ele conseguir voltar às quadras é inacreditável, e estamos incrivelmente felizes — declarou o técnico do OKC, Mark Daigneault.

Na estatística final da partida, o armador registrou dois pontos, um rebote e uma assistência em sua primeira aparição na NBA.

Nikola Topic (#44) do Oklahoma City Thunder conduz a bola contra Cam Thomas (#24) do Milwaukee Bucks na primeira metade do jogo no Paycom Center, em Oklahoma City, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: William Purnell/Getty Images via AFP)

Sangue de campeão

A expectativa é que o Thunder continue monitorando a evolução física de Topić nas próximas partidas, aumentando seus minutos gradativamente, conforme sua condição permitir. Filho de Milenko Topić, campeão mundial e europeu com a Iugoslávia e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1996, o armador de 20 anos agora trabalha para se consolidar no OKC Thunder na principal liga de basquete do mundo.

Vale destacar que, devido à lesão no joelho, Topić passou toda a temporada 2024/25 em tratamento, coincidindo com a conquista do título da NBA pelo Thunder. Isso fez do sérvio o primeiro atleta a ser campeão da liga sem entrar em quadra.

