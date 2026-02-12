Stephen Curry defende ex-companheiro após troca na NBA: 'Ridículo'

A novela entre o Golden State Warriors e Jonathan Kuminga enfim foi encerrada no dia 4 de fevereiro. Uma semana após o acordo, o jornalista Anthony Slater, da "ESPN" norte-americana, apresentou um dos principais motivos do desgaste na relação. A notícia chegou, então, em Stephen Curry que saiu em defesa ao ex-companheiro.

Segundo o jornalista, o conflito teria começado em dezembro, quando Kuminga discutiu com o técnico Steve Kerr após ser cobrado por faltar a um evento obrigatório da equipe. A situação ganhou proporções maiores com um comentário interno considerado inusitado: a alegação de que "alguém próximo ao jogador estaria pegando comida demais na sala da família", área reservada a parentes de atletas.

Após a nota, a informação logo se espalhou pela internet, onde foi encontrada pelos personagens envolvidos. Em uma das publicações sobre o assunto, Jonathan fez um comentário com vários emojis de risada e um de olho revirado, além da seguinte pergunta: "O que mais?".

A resposta de Stephen Curry veio horas depois. O camisa 30 defendeu o jovem ala com a mensagem "Eu sinto muito, irmão. Isso é ridículo. Vá ser excelente!". Essa última frase refere-se a troca de Kuminga realizada entre o Warriors e o Atlanta Hawks. Veja abaixo:

A saída de Kuminga do Warriors

A saída de Kuminga encerra uma "novela" de três temporadas. O ala congolês, que demonstrava potencial e bons atributos em quadra, nunca conseguiu se encaixar totalmente na rotação do técnico Steve Kerr. Em cinco temporadas com o Warriors, incluindo a conquista do título de 2022, Kuminga registrou médias de 12,5 pontos e 50,3% de aproveitamento em 278 jogos.

Por sua vez, Golden State aposta em Porzingis, um jogador com histórico recente de problemas de saúde. O pivô de 2,18m, que ingressou na NBA em 2015, participou de apenas 17 dos 52 jogos do Atlanta na temporada atual devido à síndrome da taquicardia ortostática postural (POTS). Apesar das ausências, quando saudável, Porzingis é um defensor de garrafão competente e eficaz no perímetro.

Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors, em jogo contra o Los Angeles Clippers na NBA0 (Foto: AP Photo/Mark J. Terrill)

