Knicks vence na prorrogação e Wemby brilha sobre Lakers na NBA

O Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 137 a 134, no Madison Square Garden, em uma das partidas mais disputadas da temporada 2025/26 da NBA. Após 39 trocas de liderança no placar, os visitantes garantiram a vitória na prorrogação graças a Quenton Jackson, que anotou sete de seus pontos no tempo extra.

Com o triunfo, os Pacers encerram um jejum de quatro derrotas. Andrew Nembhard brilhou com um duplo-duplo de 24 pontos e 10 assistências, enquanto Pascal Siakam liderou a pontuação da equipe com 30 pontos.

Pelo Knicks, Jalen Brunson foi o cestinha com 40 pontos. Karl-Anthony Towns forçou o tempo extra ao converter dois lances livres restando 0,2 segundos, fechando o duelo com 22 pontos e 14 rebotes.

Wemby anota 40 pontos e lidera atropelo dos Spurs

O San Antonio Spurs não tomou conhecimento dos Los Angeles Lakers e venceu por 136 a 108, fora de casa. O pivô Victor Wembanyama precisou de apenas 26 minutos para dominar o jogo: o camisa 1 anotou 37 de seus 40 pontos ainda no primeiro tempo.

Os Lakers, por sua vez, não contaram com Luka Doncic e LeBron James, ambos lesionados. Luke Kennard e Drew Timme foram os cestinhas da equipe de LA com 14 pontos cada, enquanto Bronny James contribuiu com 12 pontos saindo do banco de reservas.

Victor Wembanyama durnte jogo contra o Lakers na NBA (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Rockets levam a melhor sobre os Clippers em Houston

O Houston Rockets superou o Los Angeles Clippers por 102 a 95 no Toyota Center, na última terça-feira (10). A dupla Kevin Durant e Alperen Sengun somou 48 pontos, ajudando a equipe texana a alcançar a sétima vitória em dez jogos.

Pelos Clippers, Kawhi Leonard terminou com 24 pontos e oito rebotes. O ala atingiu a marca de 32 jogos consecutivos anotando ao menos 20 pontos, um recorde histórico para a franquia de Los Angeles.

Suns vencem Mavericks e encerram jejum em casa

O Phoenix Suns derrotou o Dallas Mavericks por 120 a 111, quebrando uma sequência de três derrotas consecutivas em seus domínios. Apesar da grande atuação do calouro Cooper Flagg, que anotou 27 pontos, e de Naji Marshall, que marcou 31 vindo do banco, os Mavs não seguraram Phoenix.

Dillon Brooks foi o principal pontuador dos Suns na partida, terminando com 23 pontos e liderando a defesa da equipe do Arizona.